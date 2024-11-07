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  • Карасев рассудит игру «Рубин» – «Краснодар» в 15-м туре РПЛ. Матч «Спартака» и «Акрона» обслужит Иванов, «Зенита» и «Ахмата»- Чистяков
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Карасев рассудит игру «Рубин» – «Краснодар» в 15-м туре РПЛ. Матч «Спартака» и «Акрона» обслужит Иванов, «Зенита» и «Ахмата»- Чистяков

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 15-го тура Мир российской Премьер-лиги.

9 ноября (суббота)

«Локомотив» – «Факел»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Семенов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Динамо» Махачкала – «Оренбург»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Ростов» – «Химки»: судья – Роман Сафьян, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Станислав Попков; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Артем Любимов; инспектор – Олег Соколов.

«Динамо» Москва – «Пари НН»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Сергей Зуев.

10 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Филипкин; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак» – «Акрон»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Владимир Москалев; инспектор – Николай Иванов.

«Ахмат» – «Зенит»: судья – Артем Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Алексей Резников.

«Рубин» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасев, помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Сергей Мартынов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт РФС
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