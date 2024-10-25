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На матч «Зенит» – «Локо» назначен Карасев, игру «Спартака» с «Пари НН» обслужит Москалев

Сергей Карасев рассудит игру «Зенита» с «Локомотивом».

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 13-го тура Мир РПЛ.

26 октября (суббота)

«Динамо» Махачкала – «Акрон»: судья – Артем Чистяков, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Александр Гвардис.

ЦСКА – «Факел»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Олег Соколов.

«Ростов» – «Ахмат»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Александр Гончар.

27 октября (воскресенье)

«Оренбург» – «Рубин»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Французов.

«Пари НН» – «Спартак»: судья – Владимир Москалев, помощники судьи – Михаил Иванов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Виктор Кулагин.

«Химки» – «Динамо» Москва: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Алексей Лунев, Дмитрий Семенов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Александр Колобаев.

«Зенит» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасев, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Мацюра.

28 октября (понедельник)

«Крылья Советов» – «Краснодар»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Артем Любимов; инспектор – Николай Иванов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт РФС
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Сергей Чебан
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