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  • Левников рассудит матч «Спартак» – «Краснодар» в 12-м туре РПЛ. На матч «Зенита» с «Акроном» назначен Буланов
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Левников рассудит матч «Спартак» – «Краснодар» в 12-м туре РПЛ. На матч «Зенита» с «Акроном» назначен Буланов

Кирилл Левников рассудит игру «Спартака» и «Краснодара».

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 12-го тура Мир Российской Премьер-лиги. 

18 октября (пятница)

«Акрон» – «Зенит»: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Андрей Образко, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Сергей Мартынов.

«Ахмат» – «Факел»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Павел Шадыханов АВАР – Артем Чистяков; инспектор – Александр Колобаев.

19 октября (суббота)

«Пари НН» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Хамид Талаев; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Алексей Резников.

«Спартак» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Эдуард Малый.

«Химки» – «Локомотив»: судья – Ранэль Зияков, помощники судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Динамо» Махачкала – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Мацюра.

20 октября (воскресенье)

«Оренбург» – «Крылья Советов»: судья – Александр Машлякевич, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Алексей Тюмин.

«Рубин» – «Динамо» Москва: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Михаил Иванов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Андрей Бутенко. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт РФС
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