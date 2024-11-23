Игорь Акинфеев: «Через 5 лет Акинфеев найдет себя после футбола и будет приносить пользу стране, надеюсь»

Игорь Акинфеев рассказал о своих мечтах и планах на ближайшие 5 лет.

Действующий контракт 38-летнего вратаря рассчитан до 30 июня 2026 года.

– Два финальных вопроса. О чем вы мечтаете?

– Хочу сохранить свое футбольное долголетие, чтобы цепануть еще какой-нибудь трофей. Ну и чтобы травм не было.

– Где Игорь Акинфеев будет через пять лет?

– Хотелось бы существовать на планете Земля, в Москве. Дай бог, попылим еще – но уже в другом статусе.

Надеюсь, через пять лет Игорь Акинфеев найдет себя после футбола и будет приносить пользу своей стране и партнерам, которые будут рядом, – сказал голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

Акинфеев о завершении карьеры: «Сейчас у меня поперло, хочу играть – есть еще 1,5 года. Когда закончится контракт, мне будет 40 – возраст, когда ты должен сказать: «Все»

Акинфеев о бизнесе: «Мне говорили: «Дай 100 рублей, через год вернем 400». Никогда не велся, даже к картам всегда был спокоен. Азартные игры могут затянуть с головой»