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  • Акинфеев о ЧМ-2014: «Плакал, когда вылетели. Не выходил из номера – не мог показаться на глаза ребятам, подвел их. После закрылся дома с семьей, просил не разговаривать о футболе»
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Акинфеев о ЧМ-2014: «Плакал, когда вылетели. Не выходил из номера – не мог показаться на глаза ребятам, подвел их. После закрылся дома с семьей, просил не разговаривать о футболе»

Игорь Акинфеев плакал после вылета России с ЧМ-2014.

– Вратарям обычно свойственно самокопание. Какой вопрос чаще всего задаете сами себе?

– Когда случаются какие-то негативные моменты в жизни или в футболе, вопрос только один: «Почему со мной?» Но на него невозможно ответить, а если будешь копаться в поисках истины – можешь лечь в психушку.

На чемпионате мира 2014-го, после гола корейцев, я лежал на газоне, перед глазами проносилась вся жизнь, а в голове был именно этот вопрос: «Почему со мной?»

– Смолов признавался, что после промаха в серии пенальти с хорватами на ЧМ-2018 «бухал 10 дней». У вас подобных срывов не было?

– Нет. Алкоголь не решает проблем, а только создает новые. После Бразилии я закрылся дома с семьей, все время проводили вместе. Чемпионат мира на тот момент вообще не обсуждался, а если дети заводили разговор про футбол, я либо переводил тему, либо очень просил: «Давайте про него вообще не разговаривать». – После ошибки с Кореей вы плакали?

– Плакал, когда вылетели с чемпионата мира. После матча с Алжиром мы два дня ждали самолет домой. У нас в отеле был небольшой бассейн: ребята все это время проводили там – плавали, восстанавливались. А я за два дня ни разу не вышел из номера. Не мог показаться на глаза ребятам, потому что сильно их подвел. Слезы за все время, что я провел один, конечно, были. – По другим поводам футбол вызывал слезы?

– Первое чемпионство со Слуцким. После 0:0 с «Кубанью» в предпоследнем туре я упал на газон «Арены Химки» и плакал. С Газзаевым привык быть первым, шло по накатанной – тут чемпионство, там Кубок. Не взяли сейчас – ну, в следующем году точно возьмем. А тут сезон за сезоном – ничего: то вторые, то третьи. Так что в 2013-м радость была нереальная.

 Вы говорили, что не хотите, чтобы вас кто-то жалел. Даже в такие моменты, как после Бразилии?

– Самые близкие все равно будут жалеть – жена, родители. Но вызывать жалость людей со стороны… Пускай мне эти эмоции и нужны, я этого не хочу. – Это как?

– Если человек тебя пожалел, ты должен отдать дань этому поступку. А должным я хочу быть только своей семье. Вообще, привык сам отходить от тяжелых моментов. Моя жизнь, моя карьера, я должен сам справляться с эмоциями. И не справляться тоже сам. – Депрессия существует?

– Существует. Важное правильно ее распознавать, отличать, где это правда диагноз, а где – просто плохое настроение, отчаяние.

В этом случае обращаться ли к психологу – личное дело каждого. Можно обратиться, а можно как я – прокрутить через себя и пойти дальше. Допускаю, что это и неправильно – но ничего, живем ведь, – заявил голкипер ЦСКА.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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