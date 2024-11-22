Игорь Акинфеев: «Сборная должна существовать. Соперник не важен в текущих реалиях. Можно сыграть с Сейшелами или Мальдивами. Только на выезде, со сборами»
Игорь Акинфеев высказался на тему сборной России .
– Вы сказали, что с уходом из сборной у вас стало больше свободного времени. Будь вы моложе – ездили бы на матчи с условным Брунеем?
– Да. Сборная должна существовать, тренироваться и играть. В текущих реалиях соперник не важен. Можно сыграть с Сейшелами или Мальдивами. Только на выезде, со сборами (смеется), – сказал вратарь ЦСКА.
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