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  • Игорь Акинфеев: «Сборная должна существовать. Соперник не важен в текущих реалиях. Можно сыграть с Сейшелами или Мальдивами. Только на выезде, со сборами»
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Игорь Акинфеев: «Сборная должна существовать. Соперник не важен в текущих реалиях. Можно сыграть с Сейшелами или Мальдивами. Только на выезде, со сборами»

Игорь Акинфеев высказался на тему сборной России .

– Вы сказали, что с уходом из сборной у вас стало больше свободного времени. Будь вы моложе – ездили бы на матчи с условным Брунеем?

– Да. Сборная должна существовать, тренироваться и играть. В текущих реалиях соперник не важен. Можно сыграть с Сейшелами или Мальдивами. Только на выезде, со сборами (смеется), – сказал вратарь ЦСКА.

Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
logoИгорь Акинфеев
logoЦСКА
logoсборная Сейшельских островов
logoсборная Мальдивских островов
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
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