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Акинфеев о бизнесе: «Мне говорили: «Дай 100 рублей, через год вернем 400». Никогда не велся, даже к картам всегда был спокоен. Азартные игры могут затянуть с головой»

Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к бизнесу.

– В бизнес пойти не пробовали?

– Не хочу прыгать с футбола в предпринимательство. Люблю, когда все постепенно.

– Учитывая, что вы любите готовить, открыть ресторан чисто для себя – кажется, оптимально.

– Бизнес для себя не работает. Придется все делать с партнерами, с которыми рано или поздно начнется какая-то дележка. В бизнесе не бывает чудес.

Если и открывать свое дело, оно должно быть с футбольной тематикой. У меня есть мысли, но сейчас пока не до них. Надо сначала завершить карьеру, а там посмотрим.

– Вам предлагали вкладываться в сомнительные бизнес-истории?

– Конечно. Говорили: «Дай 100 рублей, через год вернем тебе 400». Много ребят моего поколения погорели на этом деле.

– А вы не повелись?

– Никогда на такое не велся. Больше скажу – я даже к картам всегда был спокоен. До сих пор не играю ни в пасьянс, ни в дурака.

Азартные игры могут затянуть с головой. Поэтому всю жизнь обхожу их стороной, – сказал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Акинфеев о завершении карьеры: «Сейчас у меня поперло, хочу играть – есть еще 1,5 года. Когда закончится контракт, мне будет 40 – возраст, когда ты должен сказать: «Все»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoИгорь Акинфеев
logoЦСКА
деньги
logoпремьер-лига Россия
бизнес
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