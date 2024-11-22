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  • Игорь Акинфеев: «Нам с Игнашевичем и Березуцкими нравилось орать друг на друга, подстегивать, получали удовольствие. Любой трехэтажный мат заканчивался улыбками и победами. Это работало»
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Игорь Акинфеев: «Нам с Игнашевичем и Березуцкими нравилось орать друг на друга, подстегивать, получали удовольствие. Любой трехэтажный мат заканчивался улыбками и победами. Это работало»

Игорь Акинфеев рассказал, когда перестал ругаться на защиту ЦСКА.

– Федор Смолов недавно выдвинул теорию, что вы перестали пихать партнерам после Евро-2016 – мол, подуспокоились. Сейчас вообще не кричите на защитников?

– Последний мой пихач в ЦСКА был в 2018-м, в том самом матче с «Реалом». С Игнашевичем и братьями [Березуцкими] мы шли вместе с 2004-го.

Нам всегда нравилось орать друг на друга, подстегивать. Получали от этого удовольствие, и это работало. Любой трехэтажный мат заканчивался улыбками, а в конечном итоге – победами.

Не бывает такого, что человек стоит амебой и у него десятки трофеев. Как можно играть без эмоций? В таком случае ты просто существуешь, а не живешь, – сказал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Акинфеев про Мартинеса с «Золотой перчаткой» у паха на ЧМ-2022: «Я бы никогда себе такого не позволил. Эмоции наверняка зашкаливали, но это было излишне»

Игорь Акинфеев: «Жаль нынешнее поколение, у ребят нет возможности проявить себя на европейской арене. Я поиграл во всех турнирах и благодарен Господу за то время»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoИгорь Акинфеев
logoВасилий Березуцкий
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Березуцкий
logoЦСКА
logoСергей Игнашевич
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