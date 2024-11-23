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Акинфеев о завершении карьеры: «Сейчас у меня поперло, хочу играть – есть еще 1,5 года. Когда закончится контракт, мне будет 40 – возраст, когда ты должен сказать: «Все»

Игорь Акинфеев высказался о планах после завершения карьеры.

– Почему вы всегда неохотно отвечаете на вопрос о завершении карьеры?

– Почему неохотно?

– У вас всегда один посыл: что-то рано вы меня списываете.

– Я просто всегда говорю, что у меня контракт (до конца июня 2026 года – Спортс’‘). Бывали моменты, когда мне не хотелось выходить на поле: «Уже возраст, хватит». Но сейчас у меня поперло, хочу играть.

У меня есть полтора года. Что будет дальше – не знаю. Может, мне через полгода надоест, или наоборот – захочется еще больше.

При этом понимаю: когда закончится действующий контракт, мне будет уже 40 – тот возраст, когда ты, по большому счету, должен сказать: «Все».

– От чего больше всего кайфанете после завершения карьеры?

– Может, от каких-то путешествий по России. Но дома точно сидеть не буду. Веранда, мангал, хорошая погода – это классно. Но так можно всю жизнь сидеть и живот отращивать. Я так не хочу.

Хочется даже после завершения карьеры быть в какой-то теме – футбольной, спортивной, – сказал 38-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Игорь Акинфеев: «Сборная должна существовать. Соперник не важен в текущих реалиях. Можно сыграть с Сейшелами или Мальдивами. Только на выезде, со сборами»

Акинфеев о сленге: «Я не запоминаю. Криж... Кринж – есть такое слово, да? Скуф? И знать не хочу»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoИгорь Акинфеев
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
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