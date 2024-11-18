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«Ленинградец» о нападении на сотрудников клуба в Астрахани: «Случившееся не имеет отношения к игре с «Волгарем» 

«Ленинградец» сделал заявление в связи с нападением на сотрудников клуба в Астрахани.

«Первое и самое главное: все тренеры и сотрудники клуба находятся в безопасности, им оказана медицинская помощь. Угроз их жизни нет.

Вечером после игры с «Волгарем» (1:1) тренеры и сотрудники клуба возвращались в отель из ресторана. На тех, кто шел последними, совершили нападение двое преступников, вооруженных ножом и перцовым баллоном.

Оба злоумышленника были обезврежены подоспевшими сотрудниками клуба и переданы полиции. В процессе наш тренер Александр Шмарко получил порез щеки, а главный тренер Вадим Евсеев был атакован перцовым газом в лицо.

Сейчас команда и штаб находятся в гостинице. Завтра мы вылетаем в Санкт-Петербург и вернемся к тренировочному процессу в среду. 

Подчеркиваем, что случившееся не имеет никакого отношения к прошедшей игре между «Волгарем» и «Ленинградцем», уверены, что напавшие на наших сотрудников преступники будут наказаны в соответствии с законами Российской Федерации. Берегите себя!» – говорится в заявлении клуба.

На Евсеева напали с ножом в Астрахани, у Шмарко из его штаба рана лица. Просили закурить

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Ленинградца»
происшествия
logoВадим Евсеев
logoВолгарь
Александр Шмарко
logoЛенинградец
logoВторая лига А
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