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Евсеев после распыления баллончика в лицо: «Сейчас в операционном блоке. Не вижу ничего»

Вадим Евсеев рассказал о состоянии здоровья после нападения на него в Астрахани.

Сообщалось, что тренера «Ленинградца» атаковали, когда он с коллегами шел из ресторана в отель. К Евсееву подошли двое мужчин и попросили закурить. Когда он не ответил, вопрос задали повторно, а затем брызнули в лицо из баллончика.

Ассистент Евсеева Александр Шмарко и еще один сотрудник клуба попытались задержать нападавших, в результате Шмарко получил удар ножом по лицу по касательной. В итоге нападавшие были задержаны сотрудниками клуба, затем их передали полиции.

«Напали с ножом, отбивались, нам надо было лечь, что ли? Есть повреждения, с ножом нападали.

Сейчас в операционном блоке. Не вижу ничего, с вами не могу разговаривать, в больнице», — сказал Евсеев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
происшествия
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