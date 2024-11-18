Евсеев после распыления баллончика в лицо: «Сейчас в операционном блоке. Не вижу ничего»
Вадим Евсеев рассказал о состоянии здоровья после нападения на него в Астрахани.
Сообщалось, что тренера «Ленинградца» атаковали, когда он с коллегами шел из ресторана в отель. К Евсееву подошли двое мужчин и попросили закурить. Когда он не ответил, вопрос задали повторно, а затем брызнули в лицо из баллончика.
Ассистент Евсеева Александр Шмарко и еще один сотрудник клуба попытались задержать нападавших, в результате Шмарко получил удар ножом по лицу по касательной. В итоге нападавшие были задержаны сотрудниками клуба, затем их передали полиции.
«Напали с ножом, отбивались, нам надо было лечь, что ли? Есть повреждения, с ножом нападали.
Сейчас в операционном блоке. Не вижу ничего, с вами не могу разговаривать, в больнице», — сказал Евсеев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости