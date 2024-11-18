Евсеев после распыления баллончика в лицо: «Сейчас в операционном блоке. Не вижу ничего»

Вадим Евсеев рассказал о состоянии здоровья после нападения на него в Астрахани.

Сообщалось , что тренера «Ленинградца» атаковали, когда он с коллегами шел из ресторана в отель. К Евсееву подошли двое мужчин и попросили закурить. Когда он не ответил, вопрос задали повторно, а затем брызнули в лицо из баллончика.

Ассистент Евсеева Александр Шмарко и еще один сотрудник клуба попытались задержать нападавших, в результате Шмарко получил удар ножом по лицу по касательной. В итоге нападавшие были задержаны сотрудниками клуба, затем их передали полиции.

«Напали с ножом, отбивались, нам надо было лечь, что ли? Есть повреждения, с ножом нападали.

Сейчас в операционном блоке. Не вижу ничего, с вами не могу разговаривать, в больнице», — сказал Евсеев.