  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Спортивный врач о распылении баллончика в лицо Евсееву: «Зрение должно быстро восстановиться, воспаление продержится до недели. Полное восстановление – около 10 дней» 
4

Спортивный врач о распылении баллончика в лицо Евсееву: «Зрение должно быстро восстановиться, воспаление продержится до недели. Полное восстановление – около 10 дней» 

Спортивный врач рассказал о сроках восстановления после распыления баллончика в лицо.

Накануне тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев и его ассистент Александр Шмарко подверглись нападению в Астрахани.

— Какие сроки восстановления зрения после распыления в лицо перцового газа?

— Тут много нюансов, все зависит от концентрации и количества вещества, попавшего на лицо. После распыления перцового газа в лицо случается воспаление сетчатки глаза, это неприятная вещь. Зрение должно быстро восстановиться, а воспаление будет держаться до недели. На полное восстановление потребуется около 10 дней. 

В некоторых случаях, если нормально промыть глаза, люди могут видеть уже через пару часов. Глаза могут болеть, слезиться. Из‑за этого Вадим Валентинович может плохо видеть, — сказал Никита Карлицкий.

На Евсеева напали с ножом в Астрахани, у Шмарко из его штаба рана лица. Просили закурить

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
происшествия
logoВадим Евсеев
logoЛенинградец
logoЗдоровье
logoВторая лига А
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Задержанный за нападение на Евсеева признал вину: «Попросили с другом прикурить – нам отказали, я достал баллончик, друг достал нож, произошла драка. Раскаиваюсь»
3721 минуту назад
Задержаны двое напавших с ножом на Евсеева в Астрахани. Они находились в состоянии алкогольного опьянения
3543 минуты назад
«Ленинградец» о нападении на сотрудников клуба в Астрахани: «Случившееся не имеет отношения к игре с «Волгарем» 
9сегодня, 04:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Евсеева и Шмарко выписали из больницы, оба в хорошем состоянии вылетают в Санкт-Петербург
114 минут назад
Задержанный за нападение на Евсеева признал вину: «Попросили с другом прикурить – нам отказали, я достал баллончик, друг достал нож, произошла драка. Раскаиваюсь»
3721 минуту назад
Сычев об интервью Дзюбы: «СМИ оценили, но футболисты не поняли, зачем это. Его мало стало в медиа, может?»
122 минуты назад
Задержаны двое напавших с ножом на Евсеева в Астрахани. Они находились в состоянии алкогольного опьянения
3543 минуты назад
Несколько саудовских клубов не платят зарплату легионерам. Игроки могут устроить забастовку или пожаловаться в ФИФА (Ромен Молина)
16сегодня, 07:18
Лига наций. Испания против Швейцарии, Португалия в гостях у Хорватии
8сегодня, 07:10
Габулов о бане сборной: «Тремя годами не ограничится — все это прекрасно понимают. Важно использовать время так, чтобы вернуться сильными» 
29сегодня, 06:42
Хет-трик Овечкина, нападение на Евсеева, Казахстан Черчесова проиграл 0:5, «Динамо» уступило «Амкалу» в шоу-матче, Синнер взял итоговый, победы Семененко и Петросян и другие новости
26сегодня, 06:10
Агент Неймара: «Не ведем переговоры об уходе из «Аль-Хилаля». У него контракт, и он очень доволен» 
35сегодня, 05:55
Габулов о стадионе «Алании»: «Его точно достроят – выделены федеральные средства. В ближайший год все должно закончиться» 
19сегодня, 04:49
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» готов продать Фаджоли минимум за 25 млн евро, чтобы подписать защитника. Хавбек интересен «ПСЖ»
2 минуты назад
Чернов и Зобнин могут не сыграть с «Локомотивом». Травмированные игроки «Спартака» еще не вернулись в общую группу
131 минуту назад
Габулов о матче с Брунеем: «Игру не смотрел – готовился к турниру по паделу. РФС прилагает максимум усилий, чтобы найти соперников, но не всегда они высокого уровня»
136 минут назад
Хорватия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
1сегодня, 07:40
Товарищеский матч. Россия U21 в гостях у «Сан-Кристована»
1сегодня, 07:30
Стукалов – фаворит на пост тренера «Сокола». Сегодня клуб должен уволить Багу (Metaratings)
1сегодня, 06:56
Глушаков считает, что «Спартак» должен купить центрального защитника: «Если Литвинов выпадает, кто будет его заменять? Есть Чернов и Дуарте, но этого мало»
8сегодня, 06:27
Испания – Швейцария. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 06:12
«Сочи» планирует создать вторую команду. Клуб хочет, чтобы игроки получали практику в дубле, а не уходили в аренду
14сегодня, 05:36
Морозов о сборной: «Карпин прямо говорил: «Ошибайся, тебе здесь никто ничего не скажет». Это вселяет уверенность»
9сегодня, 05:06