Спортивный врач о распылении баллончика в лицо Евсееву: «Зрение должно быстро восстановиться, воспаление продержится до недели. Полное восстановление – около 10 дней»
Накануне тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев и его ассистент Александр Шмарко подверглись нападению в Астрахани.
— Какие сроки восстановления зрения после распыления в лицо перцового газа?
— Тут много нюансов, все зависит от концентрации и количества вещества, попавшего на лицо. После распыления перцового газа в лицо случается воспаление сетчатки глаза, это неприятная вещь. Зрение должно быстро восстановиться, а воспаление будет держаться до недели. На полное восстановление потребуется около 10 дней.
В некоторых случаях, если нормально промыть глаза, люди могут видеть уже через пару часов. Глаза могут болеть, слезиться. Из‑за этого Вадим Валентинович может плохо видеть, — сказал Никита Карлицкий.
На Евсеева напали с ножом в Астрахани, у Шмарко из его штаба рана лица. Просили закурить
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