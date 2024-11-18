Спортивный врач о распылении баллончика в лицо Евсееву: «Зрение должно быстро восстановиться, воспаление продержится до недели. Полное восстановление – около 10 дней» 

Спортивный врач рассказал о сроках восстановления после распыления баллончика в лицо.

Накануне тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев и его ассистент Александр Шмарко подверглись нападению в Астрахани.

— Какие сроки восстановления зрения после распыления в лицо перцового газа?

— Тут много нюансов, все зависит от концентрации и количества вещества, попавшего на лицо. После распыления перцового газа в лицо случается воспаление сетчатки глаза, это неприятная вещь. Зрение должно быстро восстановиться, а воспаление будет держаться до недели. На полное восстановление потребуется около 10 дней.

В некоторых случаях, если нормально промыть глаза, люди могут видеть уже через пару часов. Глаза могут болеть, слезиться. Из‑за этого Вадим Валентинович может плохо видеть, — сказал Никита Карлицкий.

На Евсеева напали с ножом в Астрахани, у Шмарко из его штаба рана лица. Просили закурить