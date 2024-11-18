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Евсеева и Шмарко выписали из больницы, оба в хорошем состоянии вылетают в Санкт-Петербург

Вадим Евсеев и Александр Шмарко выписаны из больницы после нападения.

Накануне тренер «Ленинградца» и его ассистент Александр Шмарко подверглись нападению в Астрахани.

Сообщалось, что к Евсееву подошли двое мужчин и попросили закурить – когда он не ответил, вопрос задали повторно, а затем брызнули в лицо из баллончика. Ассистент Евсеева Александр Шмарко и еще один сотрудник клуба попытались задержать нападавших, в результате чего Шмарко получил удар ножом по лицу по касательной.

«Евсеев и Шмарко выписаны из больницы, оба в хорошем состоянии.

Сейчас они с нами находятся в аэропорту, и вместе с командой вылетают в Санкт-Петербург», – рассказал спортивный директор «Ленинградца» Денис Гагарин.

Задержаны двое напавших с ножом на Евсеева в Астрахани. Они находились в состоянии алкогольного опьянения

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
происшествия
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