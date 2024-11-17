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Слуцкий о ежемесячных тратах: «Порядка 7-8 тысяч евро для комфортной жизни в Шанхае»

Леонид Слуцкий рассказал, сколько тратит в месяц в Шанхае.

– Сколько денег ежемесячно нужно вам в Шанхае для комфортной жизни?

– Достаточно много, потому что я живу в дорогом, хорошем, богатом отеле, мне приходится доплачивать за свой собственный комфорт.

Думаю, мне в Шанхае нужно для хорошей, комфортной жизни порядка 7-8 тысяч евро, – сказал тренер «Шанхай Шеньхуа» Слуцкий.

Опубликовано: Sports
Источник: «Коммент Шоу»
logoЛеонид Слуцкий
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Шеньхуа
деньги
Коммент.Шоу
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