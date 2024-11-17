Слуцкий о ежемесячных тратах: «Порядка 7-8 тысяч евро для комфортной жизни в Шанхае»
Леонид Слуцкий рассказал, сколько тратит в месяц в Шанхае.
– Сколько денег ежемесячно нужно вам в Шанхае для комфортной жизни?
– Достаточно много, потому что я живу в дорогом, хорошем, богатом отеле, мне приходится доплачивать за свой собственный комфорт.
Думаю, мне в Шанхае нужно для хорошей, комфортной жизни порядка 7-8 тысяч евро, – сказал тренер «Шанхай Шеньхуа» Слуцкий.
Опубликовано: Sports
Источник: «Коммент Шоу»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости