Слуцкий о ежемесячных тратах: «Порядка 7-8 тысяч евро для комфортной жизни в Шанхае»

Леонид Слуцкий рассказал, сколько тратит в месяц в Шанхае.

– Сколько денег ежемесячно нужно вам в Шанхае для комфортной жизни?

– Достаточно много, потому что я живу в дорогом, хорошем, богатом отеле, мне приходится доплачивать за свой собственный комфорт.

Думаю, мне в Шанхае нужно для хорошей, комфортной жизни порядка 7-8 тысяч евро, – сказал тренер «Шанхай Шеньхуа » Слуцкий .