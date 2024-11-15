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Слуцкий продолжит работу в «Шанхай Шеньхуа». У него изначально был контракт на два года

Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий подтвердил, что останется в клубе.

Об этом Слуцкий рассказал в «Коммент.Шоу». 

– У меня контракт еще на год. Изначально подписывал на два года. Хотя наши ведущие инсайдеры – как Карп [Иван Карпов] – сообщали, что на один год, но на самом деле на два.

– Есть предложения продлить, улучшить условия?

– Мы пока на эту тему не говорили. В Китае все очень концептуально: проводятся большие совещания. Например, первый круг закончился, все службы садятся, серьезные отчеты, презентации. У нас еще не было такого разговора, сезон не кончился, еще две игры в Лиге чемпионов, еще месяц я буду в Китае. Так что пока на эту тему не говорили.

Но год у меня еще есть, и есть огромное желание преодолеть эту разницу в одно очко, чтобы на следующий год это произошло. У «Шанхай Порт» кончился контракт с Оскаром – понятно, что такого легионера им сложно будет взять. И мы, надеюсь, будет прогрессировать, развиваться. Очень хотелось бы довести дело до конца, до чемпионства, – сказал Слуцкий.

В декабре 2023-го Иван Карпов сообщал, что Слуцкий подписал контракт с «Шанхай Шеньхуа» на один сезон.

«Шанхай» Слуцкого стал вторым в чемпионате Китая, проиграл 1 очко «Шанхай Порт», хотя лидировал за 2 тура до конца. Для клуба это лучший результат за 16 лет.

Спортс’’ показывал матчи «Шанхай Шеньхуа» в течение всего сезона.

Опубликовано: Sports
Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
logoЛеонид Слуцкий
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Шеньхуа
logoОскар
logoШанхай Порт
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