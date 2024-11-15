Слуцкий о Китае: «Чувствую себя как Загитова, которой все кидают плюшевых медведей на лед. Или рок-звездой, группой Metallica – просто купаешься в любви болельщиков»

Леонид Слуцкий рассказал о любви болельщиков в Китае.

«Я себя там чувствую просто рок-звездой, какой-нибудь группой Metallica, это просто нереально.

Мы сейчас когда прилетели после последней игры с «Чэнду», нас пять тысяч болельщиков встречали в аэропорту. Они как-то знают наше расписание, когда мы заезжаем в какой отель.

Спуститься вниз, когда ты живешь в отеле, что дома, что на выезде, просто невозможно – на тебя как хлынут.

Ты просто купаешься в болельщицкой любви. Я себя чувствую как какая-то Алина Загитова, которая выступила, и ей все кидают на лед плюшевых медведей», – сказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа » в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».