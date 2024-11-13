Наумов о словах Дзюбы: «Пожмут ли ему руку Семак и Галактионов? Тем более у него руки шаловливые»

Николай Наумов отреагировал на заявления Артема Дзюбы о «Локомотиве».

– Артем Дзюба в интервью «Матч ТВ» заявил, что в прошлом сезоне главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов специально не выпускал его на поле, чтобы тот не набрал 10 баллов по системе «гол+пас» и не продлил контракт. Вы ему верите?

– Ну, мы же все видели матчи «Локо» прошлого сезона. С Дзюбой в составе команда Галактионова играла вдесятером! Артему давали шансы в начале сезона, выпускали, но он ими не воспользовался.

Дзюба абсолютно не подготовился к тому чемпионату, был тяжеловат. И обижаться может только на себя! Я понимаю клуб, который не продлил с ним контракт. А как по-другому, если игрок уже не играет? Вообще «Локо» совершил две хорошие вещи в отношении этого нападающего.

– Какие?

– Во-первых, взял Дзюбу. И Артем на первом этапе здорово помог команде. «Локо» остался в РПЛ . Дзюба внес значительный вклад в те результаты, спорить с этим бесполезно. Молодец.

Но потом с ним расстались. Посадили на лавку, так как Дзюба просто не подготовился к новому чемпионату. Все же очевидно. Галактионов не враг себе. Если футболист в порядке, его не будут держать в запасе.

– При этом Дзюба называет Галактионова трусливеньким и слабым человеком.

– Не знаю… Неправильно говорить какие-то негативные вещи про тренера уже тогда, когда ты покинул команду. Это не делает чести Дзюбе. Да, он обижен. Но не нужно публично так говорить о Галактионове.

Михаил Михайлович вообще-то дает результат. Его уважают ребята, в команде хорошая атмосфера. Знаю об этом не понаслышке, общаюсь со спортивным директором Дмитрием Ульяновым . В команде все в порядке.

– Почему Дзюба такой злопамятный? Заявил, что он не пожмет руку не только Галактионову, но и Семаку…

– Понятно. А ему Семак и Галактионов пожмут руку? Он этим вопросом не задавался? Тем более его руки не совсем чистые, скажем так. Шаловливые.

Зато Дзюба любит Слуцкого, о нем всегда хорошо говорит. Ну что поделать. Дзюба есть Дзюба, его уже не переделать. Он частенько веселит публику своими высказываниями, – сказал бывший президент «Локомотива».

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»)