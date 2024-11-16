«Чувствую себя Алиной Загитовой». Слуцкий – о первом сезоне в Китае

Любовь болельщиков и другая культура.

Леонид Слуцкий пришел в «Коммент.Шоу» и рассказал о главных впечатлениях от работы в Китае. Вот самое важное.

С китайскими арбитрами нельзя разговаривать. «Шанхай» напрягся из-за споров Слуцкого в РПЛ

Руководство «Шанхай Шеньхуа» не интересовалось проектами Слуцкого на ютубе – а вот его споры с судьями клуб напрягли:

«Переговоры шли достаточно долго, они там 100 раз все взвешивают. Я первый российский тренер, который именно в Суперлигу приехал. Валерий Кузьмич [Непомнящий] еще работал, но это было очень давно.

Очень много задавали мне вопросы, как я взаимодействую с арбитрами, испытываю ли я к ним большую человеческую симпатию или нет. Вот у меня, кстати, всего одна желтая карточка за 30 туров, между прочим.

До клуба дошла моя большая любовь к судьям. Там с арбитрами ты не имеешь права здороваться, вступать в коммуникацию. Все специфично. Несколько лет назад у них был скандал , после которого они поменяли весь судейский блок. Причем большая часть из прошлого оказалась в местах не столь отдаленных.

Поэтому судят новые арбитры, клубам запрещено вступать с ними в контакт. Где-то китайским арбитрам не хватало квалификации, но ты понимал, что предвзятости точно ноль».

Китайцы не смеются над шутками Слуцкого. Культура сильно отличается от российской

Главная сложность на первом сборе – отсутствие основных игроков из-за молодежного Кубка Азии. Всего там играли пять китайцев из «Шеньхуа», не было двух центральных защитников: «Когда сборная выступает в больших турнирах, ее могут закрыть на 2-3 месяца. Система советского спорта. Можно вызывать игроков не только в международную паузу, у китайцев большой упор на национальной команде. Не было еще двух легионеров».

Плюс Слуцкий не понимал, как лучше перестроить игру после закрытого стиля в прошлом сезоне: «В том году команда меньше всех владела мячом – 40% времени. Они играли очень низким блоком, поэтому, когда я думал, как перестраивать игру и на что способны футболисты, видеоинформация мне не очень помогла. Слишком закрытая была модель, контратакующая. Не очень понимал, как это будет в других условиях проходить».

Юмор Слуцкого понимали только легионеры, китайцы почти не смеялись: «Я шучу на английском – иностранцы смеются. Идет перевод на китайский – гробовая тишина. Говорил, например, если игрок опаздывал из-за пробок: «Как у вас тут ездят, везде поворачивают, не мудрено, что пока кто-то доехал, пару человек задавил, несколько аварий». Для иностранцев это было смешно, потому что количество транспорта – специфичная вещь, в городе больше 20 млн жителей. А для китайцев это вообще не смешно, мне переводчик тут же сказал, что они сейчас очень много работают над усовершенствованием правил дорожного движения и пытаются исправить эту ситуацию».

Слуцкий проник в совсем другую культуру – и удивляло вообще все: «Это люди с абсолютно другой культурой, с другим пониманием, реакцией. Я вот для яркости расскажу два примера, они больше бытовые. Когда мы, например, заходили, я, Яровинский и Вася Березуцкий в любой ресторан, мы начинали играть в крокодила, потому что они не говорят по-английски, мы не знаем, как объяснить. Мы показываем: принесите вилку, нож, тарелку и все остальное. И у китайцев есть два особых приема, когда они говорят тебе: «А?» (то есть «че?») или «О!» (то есть поняли). И вот мы все время боялись вот этого «а?», потому что мы же объясняем вроде, что нам надо принести. И всегда думали, слава богу, что это «о!» Мы когда показываем какие-то вещи, понимаем, что это вилка, нож. А они смотрят конкретно на твою руку. И они по-другому мыслят.

Еще была, например, история. Мы с Васей Березуцким в аэропорту. Спешим, объявили посадку на рейс. Он говорит: «Давай я зайду в магазин, возьму две пачки сигарет». Пробивают первую пачку, а вторую – никак. Он показывает на время, давай одну пачку. Продавщица откладывает пачку, которую пробила, разворачивает вторую и еще пять минут вбивает. У них абсолютно по-другому устроены многие вещи, реакции. Им нужна последовательность задач. Например, два плюс два минус один нельзя говорить. Надо сказать, например, два плюс два, потом четыре минус один. Это другие условия восприятия.

На первом сборе очень много было таких историй, когда на теории я бесконечно подстраивался, бесконечно спрашивал. Причем переводчик переводил все гораздо эмоциональнее. Я сказал какую-то вещь по тактике, а он им переводит в назидательном тоне: «Вы. Должны. Выполнять. Вот это».

У «Шанхая» шикарная база – лучше, чем у команд РПЛ. Но клубный медштаб не может делать уколы

База «Шанхай Шеньхуа» – лучшая, где работал Слуцкий. В РПЛ такой уровень, возможно, только у «Краснодара»:

«После каждой игры там идет специальная программа сканирования – тепловая карта по телу. Физиотерапевты видят, участок какой мышцы больше перегружен, что нужно восстановить, какую группу мышц проработать. Мускульные машины на всех тренажерах, куча тестирований, напичканы криосауны, 25-метровый бассейн, камера для восстановления, все машины, когда ты работаешь в невесомости. Как в НАСА приехал, есть абсолютно все.

Начальник медицинской службы – англичанин, который много лет работал в «Вулверхэмптоне» и сборной Англии. Даже был на чемпионате мира в России. Физиотерапевты – бразилец и швейцарец. Подобраны достаточно топовые специалисты.

Китайские врачи есть. Один раз пришлось обратиться, когда мне скрючило спину – традиционный доктор не мог помочь. У нас, если какая-то проблема, делают укольчик и все. Там запрещено делать уколы внутри команды – только в клиниках можно, из-за допинг-историй. Я взял китайского доктора, он мне сюда (показывает на руку – Спортс) поставил иголку, а прострел у меня был в спине. Я смотрю на традиционного доктора: «Как это работает? – Я не знаю». Прошло за два сеанса. Я не мог встать с кровати в день игры – и все прошло».

Ротенберг «уже уколот наркотиком тренерства». Слуцкий прилетал из Китая ради интервью с тренером СКА

Слуцкий неделю назад встречался с тренером хоккейного СКА Романом Ротенбергом, чтобы записать рубрику «Коммент.Тренер». Ему нравится брать интервью у коллег – в том числе набирается у них опыта. Вот главное впечатление от разговора с Ротенбергом:

«Поразила его глобальная вовлеченность во все процессы, связанные со СКА. Все его мысли заняты только хоккеем. Он уже уколот наркотиком тренерства. Другое дело, как это реализуется, происходит».

Российских новичков даже не рассматривали. Почему?

Если коротко: звезды РПЛ не поедут на маленькую зарплату, а средние иностранцы «Шанхаю» не нужны:

«Всего пять легионеров. Ни в коем случае нельзя ошибиться. У нас все легионеры в команде 29-31 год. Все понимают, что он должен дать результат. Никто не работает на развитие, у тебя пять легионеров только. Те россияне, которые могли бы теоретически усилить «Шанхай Шеньхуа», мы их просто не могли себе позволить. Какой бы это был трансфер?»

Слуцкий считает, что уровень российских футболистов в среднем «чуть выше», чем у китайских. Но в России нет центральных защитников сильнее связки из «Шанхай Шеньхуа» и сборной Китая – мнение Василия Березуцкого: «В каком-то амплуа может быть отдельный игрок, который достаточно высокого уровня, но в среднем уровень российского игрока чуть выше».

При этом китайцы вряд ли поедут в чемпионат России – клуб сильно завысит ценник, да и сам игрок не захочет уезжать за границу: «Это очень внутренняя нация. Хотят есть свою еду, жить в своей конгломерации, не говорить на иностранном языке, потому что им это очень сложно. Китайский учить невозможно. Наши русские друзья-китаисты три года учили только фонетику. Когда китайцы говорят, их язык прикреплен к верхнему небу».

«Чувствую себя как Алина Загитова». Слуцкий купается в любви китайских болельщиков

В Китае свои социальные сети. Футбол тоже обсуждают в WeChat, это особое приложение для обмена сообщениями и медиафайлами, разработанное китайской компанией Tencent. Слуцкий даже не понимает, как туда попасть и что-то увидеть: «Спортивный директор говорил мне, что Сефас Малеле, наверное, очень переживает из-за критики в медиа – а он даже не знает об их существовании, я с ним общаюсь на английском».

Слуцкий обожает фанатов «Шанхая» – и это взаимно: «Я себя там чувствую рок-звездой, группой Metallica. Это просто нереально. Мы сейчас, когда прилетели после последней игры с «Чэнду», нас пять тысяч болельщиков встречали в аэропорту. Каждый заезд в отель. Они как-то знают все наши расписания, когда мы в какой отель заезжаем. То есть спуститься вниз, когда ты живешь в отеле, что дома, что на выезде, невозможно. Вот просто физически невозможно.

Ты просто купаешься в болельщицкой любви. Я себя чувствую как Алина Загитова, которая выступила, и ей плюшевых медведей кидают на лед. Они дарят все время микроподарки. У меня ощущение, что я для «Шеньхуа» еще ничего не сделал, но уже получил кучу любви, внимания. У меня есть кличка. Основное слово, которое ассоциируется с русским – ура. Но «р» они не выговаривают – и всегда зовут меня «ула».

Средний выезд – две тысячи человек. В Австралии было 700 болельщиков «Шеньхуа». Наш стадион на 75 тысяч. Но там есть правила, связанные с безопасностью. В начале сезона разрешили 31 тысячу – всегда был биток. Билеты в интернете раскупали за пять минут. Причем там сложнейшая регистрация, паспорт – первое звено, которое даже не замечаешь».

«1-й тайм – музей мадам Тюссо. Нас как парализовало». «Шанхай» упустил чемпионство из-за неопытности

Слуцкий рассказал о деталях ничейного матча с «Шэньчжэнем» – из-за тех 2:2 «Шанхай» так и не стал чемпионом.

«Шэньчжэнь» мы обыграли на Кубок, в чемпионате Китая – два раза на выезде. В первом тайме владели мячом больше 70% времени – но нас как парализовало.

Игрок получает мяч, а все остальные стоят и смотрят. Команда не понимала, как себя вести в этой ситуации. Опыт больших решающих матчей – важная история. А у нас и иностранцы ничего не выигрывали.

Никогда не забуду: когда мы играли золотой матч ЦСКА с «Локомотивом», все игроки сказали, что мы точно выиграем. Потому что опыт таких матчей у ЦСКА был больше, чем у того «Локомотива».

Первый тайм с «Шэньчжэнем» – музей мадам Тюссо. У нас игроков поставили – и мы ничего не могли сделать. Впервые мы раскачали, повели 1:0, но даже здесь не понимали, как удержать. «Чэнду» не проигрывал дома последние четыре сезона, они же и обыграли «Шанхай Порт», дав нам преимущество. Мы их потом обыграли 2:1. Если бы победили «Шэньчжэнь», боюсь, зажало бы здесь. Я бы повесился – в последнем туре уступаешь чемпионство.

Когда мы сыграли вничью, люди рыдали. Перед игрой с «Чэнду» наш медиадепартамент сделал видео, как болельщики реагировали после этой ничьей, как они рыдали на трибунах. И как они тут же собирались и желали нам удачи в матче с «Чэнду».

У Слуцкого еще год контракта. Хочет довести дело до конца

Слуцкий подписал двухлетний контракт – продление с руководством пока не обсуждали. На второй сезон нужен титул:

«В Китае все очень концептуально: проводятся большие совещания. Например, первый круг закончился, все службы садятся, серьезные отчеты, презентации. У нас еще не было такого разговора, сезон не кончился, еще две игры в Лиге чемпионов, еще месяц я буду в Китае. Так что пока на эту тему не говорили.

Но год у меня еще есть, и есть огромное желание преодолеть эту разницу в одно очко, чтобы на следующий год это произошло. У «Шанхай Порт» кончился контракт с Оскаром – понятно, что такого легионера им сложно будет взять. И мы, надеюсь, будет прогрессировать, развиваться. Очень хотелось бы довести дело до конца, до чемпионства».

У Слуцкого серебро в Китае. Леонид, спасибо за сезон и за борьбу!

Фото: weibo.com/shenhuafc