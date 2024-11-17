Футболисты Брунея часто ходят развлекаться после выездных матчей, посещая в том числе стриптиз-клубы и бары («СЭ»)
По данным источника «Спорт-Экспресса», знакомого с ситуацией, футболисты из Брунея часто развлекаются после матчей, в том числе посещая стриптиз-клубы или бары.
«Если футболистам предоставится такая возможность, они и сегодня пойдут туда. Когда брунейский клуб ДПММ играет в сингапурской лиге, они делают то же самое. Наказание? Думаю, ничего не случится. Руководство не хочет ничего предпринимать против футболистов», — сообщил источник.
Ранее телеграм-канал KubMash сообщил, что футболисты отдыхали в заведениях Краснодара после игры.
Утверждается, что брунейцы пытались попасть в местный стриптиз-клуб, но не смогли договориться с охраной. После этого футболисты поехали в бар, где оставались до утра. Спортсмены танцевали под песню российской певицы Maksim «Знаешь ли ты».
Полузащитник сборной Брунея Хазиг Касыфул отреагировал на информацию о походе в стриптиз-клуб после матча с Россией (0:11).
«Это не должно было быть опубликовано», – сказал Касыфул.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий