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Футболисты Брунея часто ходят развлекаться после выездных матчей, посещая в том числе стриптиз-клубы и бары («СЭ»)

Футболисты Брунея часто развлекаются после выездных матчей.

По данным источника «Спорт-Экспресса», знакомого с ситуацией, футболисты из Брунея часто развлекаются после матчей, в том числе посещая стриптиз-клубы или бары.

«Если футболистам предоставится такая возможность, они и сегодня пойдут туда. Когда брунейский клуб ДПММ играет в сингапурской лиге, они делают то же самое. Наказание? Думаю, ничего не случится. Руководство не хочет ничего предпринимать против футболистов», — сообщил источник.

Ранее телеграм-канал KubMash сообщил, что футболисты отдыхали в заведениях Краснодара после игры.

Утверждается, что брунейцы пытались попасть в местный стриптиз-клуб, но не смогли договориться с охраной. После этого футболисты поехали в бар, где оставались до утра. Спортсмены танцевали под песню российской певицы Maksim «Знаешь ли ты».

Полузащитник сборной Брунея Хазиг Касыфул отреагировал на информацию о походе в стриптиз-клуб после матча с Россией (0:11).

«Это не должно было быть опубликовано», – сказал Касыфул.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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