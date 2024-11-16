Тренер Брунея о Галицком: «Понравился стадион в Краснодаре. Гильерме сказал, что арена в топ-5 в мире, и рассказал про бизнесмена, вложившего много денег, преобразовав все. Желаю ему здоровья»
В пятницу сборная России обыграла команду Брунея в товарищеском матче со счетом 11:0. Встреча проходила в Краснодаре.
«Мне настолько понравился стадион, что в день матча я рассказал об этом Гильерме. Он ответил, что арена входит в число пяти лучших в мире среди футбольных. Вообще, я работал в клубах с классной инфраструктурой. У «Атлетико Паранаэнсе» 10 полей и два отеля, но Краснодар все равно впечатлил.
Гильерме рассказал мне про молодой клуб и про бизнесмена, который вложил много денег в футбол, преобразовав все. Мне сказали, что этот человек болен. Нас так приняли, что мне хотелось пожелать ему здоровья. Просто передать ему слова поддержки и благодарности», – сказал главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио.
Карпин о беседе с Галицким перед игрой: «В ресторане пообедали, 95% времени говорили о футболе. Спасибо за прием, 27 тысяч пришли на сборную России, а не на Бруней, что радует»
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