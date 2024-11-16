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  • Тренер Брунея о Галицком: «Понравился стадион в Краснодаре. Гильерме сказал, что арена в топ-5 в мире, и рассказал про бизнесмена, вложившего много денег, преобразовав все. Желаю ему здоровья»
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Тренер Брунея о Галицком: «Понравился стадион в Краснодаре. Гильерме сказал, что арена в топ-5 в мире, и рассказал про бизнесмена, вложившего много денег, преобразовав все. Желаю ему здоровья»

Тренер сборной Брунея восхитился стадионом в Краснодаре.

В пятницу сборная России обыграла команду Брунея в товарищеском матче со счетом 11:0. Встреча проходила в Краснодаре.

«Мне настолько понравился стадион, что в день матча я рассказал об этом Гильерме. Он ответил, что арена входит в число пяти лучших в мире среди футбольных. Вообще, я работал в клубах с классной инфраструктурой. У «Атлетико Паранаэнсе» 10 полей и два отеля, но Краснодар все равно впечатлил.

Гильерме рассказал мне про молодой клуб и про бизнесмена, который вложил много денег в футбол, преобразовав все. Мне сказали, что этот человек болен. Нас так приняли, что мне хотелось пожелать ему здоровья. Просто передать ему слова поддержки и благодарности», – сказал главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoГильерме
logoКраснодар
Винисиус Эутропио
logoсборная Брунея
logoСергей Галицкий
logoCтадион Краснодар
logoЧемпионат.com
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