  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер Брунея о работе в «Шапекоэнсе»: «Ушел из команды перед катастрофой. Мне казалось, что это я виноват в трагедии. Месяц не выходил из дома» 
2

Тренер Брунея о работе в «Шапекоэнсе»: «Ушел из команды перед катастрофой. Мне казалось, что это я виноват в трагедии. Месяц не выходил из дома» 

Тренер сборной Брунея рассказал о своей работе в «Шапекоэнсе».

«Я тренировал «Шапекоэнсе» и до, и после того, как самолет команды разбился. Я собрал весь тот состав. Команда из последней лиги добралась до чемпионата Бразилии

У клуба не было денег – я взял 20 игроков, которые находились в третьем или четвертом резервном составе клубов чемпионата Бразилии. Тренировались, тренировались, тренировались и дошли с этими футболистами до финала Кубка Судамерикана.

Я ушел из команды перед катастрофой. Мне казалось, что это я виноват в трагедии. Месяц не выходил из дома. Вернулся в «Шапекоэнсе», чтобы пересобрать клуб. Спасибо другим командам, которые поделились с нами футболистами. 

Мы ездили на матчи с «Барселоной» и японским «Урава Редс», который стал чемпионом азиатской Лиги чемпионов. Играли с «Ромой», – сказал Винисиус Эутропио.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
происшествия
logoД2 Бразилия
Винисиус Эутропио
logoсборная Брунея
logoШапекоэнсе
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер Брунея о Галицком: «Понравился стадион в Краснодаре. Гильерме сказал, что арена в топ-5 в мире, и рассказал про бизнесмена, вложившего много денег, преобразовав все. Желаю ему здоровья»
8вчера, 17:11
Тренер Брунея про 0:11 от России: «Это не позор, соперник очень сильный. Мы старались, впереди длинная дорога, чтобы поднять наш уровень»
2915 ноября, 18:41
Некоторые игроки Брунея попали в сборную из-за дружбы с президентом федерации и ради поддержки спонсоров («СЭ»)
4815 ноября, 12:14
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Как в 9 тысячах км от Москвы подростков влюбляют в футбол, чтобы оградить от улицы
25 минут назадСпецпроект
Эдегор – самый ценный игрок «Арсенала» в этом сезоне по версии ESPN. Сака – 2-й, Салиба – 3-й, Габриэл – 4-й, Райс – 5-й, Хавертц – 7-й
250 минут назад
РФС оплатил визит сборной Брунея, Роналду еще поиграет, Синнер вышел в финал, а Зверев – нет, Сирия выпустит против России не лучший состав и другие новости
4сегодня, 04:15
Та, вероятно, перейдет летом бесплатно в «Барсу» или «Баварию» (Bild)
14сегодня, 03:43
Салах о любимых игроках: «Роналдо, Зидан, Тотти, я восхищался ими. Наблюдал за Криштиану, как он следит за собой – это невероятно»
56вчера, 22:01
Германия одержала крупнейшую победу за три года – 7:0 с Боснией. Немцы выиграли свою группу в Лиге наций, забив 17 голов в пяти матчах
20вчера, 21:53
Лига наций. Германия разгромила Боснию и Герцеговину, Нидерланды – Венгрию, Украина разделила очки с Грузией
120вчера, 21:48
Женская «Барселона» разгромила «Реал» на выезде – 4:0. У «блауграны» 10 побед в 10 турах лиги
47вчера, 21:30
Усман Дембеле: «Хочу закончить карьеру в 34 года и заняться недвижимостью. Инвестировать в Африку, во Францию»
35вчера, 20:57
Это′О – лучший африканский игрок XXI века по версии Goal. Дрогба – 2-й, Салах – 3-й, Мане – 5-й, Адебайор – 9-й
128вчера, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Лига наций. Казахстан в гостях у Норвегии, Англия примет Ирландию, Италия против Франции
3 минуты назад
Первая лига. «Торпедо» в гостях у СКА, «Сочи» сыграет с «Тюменью»
3120 минут назадLive
Мостовой о здоровье: «На следующей неделе поеду на обследование. Сделают КТ. Камни же есть» 
525 минут назад
Зара: «Стадионом «Краснодара» гордится вся страна. Это одно из самых красивых и масштабных сооружений мира» 
137 минут назад
Каманцев о судействе в РПЛ: «Такой открытости не было никогда. Публикуем видео с разъяснениями спорных моментов, во время игры объявляются решения после просмотра ВАР»
3сегодня, 03:56
Думфрис о плей-офф Лиги наций: «Было бы здорово сыграть с Италией. У Нидерландов есть перед ней должок» 
сегодня, 03:30
Медведев о 3-м кряду чемпионстве женского «Зенита»: «Победы не приедаются. Надо ненавидеть проигрывать»
сегодня, 03:13
Нагельсманн о разгроме Боснии и Герцеговины: «Здорово, что забили 7 голов сопернику, который так глубоко оборонялся. Были моменты забить еще» 
1сегодня, 02:14
Каннаваро о Хвиче в «Реале» или «Ман Сити»: «Лучше остаться в Неаполе, чем рисковать оказаться в запасе. Его там все любят и уважают» 
3сегодня, 01:43
Германия и Нидерланды вышли в плей-офф Лиги наций. Босния вылетела в дивизион B
2вчера, 21:56