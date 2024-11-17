Тренер Брунея о работе в «Шапекоэнсе»: «Ушел из команды перед катастрофой. Мне казалось, что это я виноват в трагедии. Месяц не выходил из дома»
«Я тренировал «Шапекоэнсе» и до, и после того, как самолет команды разбился. Я собрал весь тот состав. Команда из последней лиги добралась до чемпионата Бразилии.
У клуба не было денег – я взял 20 игроков, которые находились в третьем или четвертом резервном составе клубов чемпионата Бразилии. Тренировались, тренировались, тренировались и дошли с этими футболистами до финала Кубка Судамерикана.
Я ушел из команды перед катастрофой. Мне казалось, что это я виноват в трагедии. Месяц не выходил из дома. Вернулся в «Шапекоэнсе», чтобы пересобрать клуб. Спасибо другим командам, которые поделились с нами футболистами.
Мы ездили на матчи с «Барселоной» и японским «Урава Редс», который стал чемпионом азиатской Лиги чемпионов. Играли с «Ромой», – сказал Винисиус Эутропио.
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