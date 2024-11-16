  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Матч с Брунеем вызывал у болельщиков только смех. Лучше не играть, чем проводить такой матч, несерьезно это». Терехин о сопернике сборной России
6

«Матч с Брунеем вызывал у болельщиков только смех. Лучше не играть, чем проводить такой матч, несерьезно это». Терехин о сопернике сборной России

Олег Терехин считает, что игры с командами уровня Брунея вызывают только смех.

Сборная России разгромила команду Брунея в товарищеском матче со счетом 11:0.

«Я считаю, что такие игры лучше не проводить. Это мое мнение, я его никому не навязываю, но очень уж слишком слабая команда была. Я был на стадионе – эта игра вызывала у болельщиков только смех, несерьезно это! Зрители говорили, что команду уровня Брунея можно было бы собрать из обычных ребят из Краснодарского края, которые играют в любительский футбол.

Сирия? Эта команда выше уровнем, посмотрим. Но лучше не играть товарищеский матч, чем выходить на поле против команд уровня такого Брунея. Можно было бы поставить на эту игру некоторых ветеранов в состав нашей сборной – исход матча не изменился бы, ну несерьезно это!» – сказал бывший форвард «Динамо».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoСборная Сирии по футболу
Олег Терехин
logoсборная Брунея
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер Брунея о Галицком: «Понравился стадион в Краснодаре. Гильерме сказал, что арена в топ-5 в мире, и рассказал про бизнесмена, вложившего много денег, преобразовав все. Желаю ему здоровья»
6сегодня, 17:11
Денис Давыдов: «Хотелось бы посмотреть на сборную России против Медиалиги. Там уровень выше, чем у Брунея, думаю»
4сегодня, 16:29
Игроки сборной Брунея пили пиво и курили кальян в баре Краснодара после 0:11 от России, несмотря на запрет. В стрип-клуб их не впустили (Kub Mash)
123сегодня, 15:36
«Россия – одна из сильнейших команд мира. Бруней – слабая сборная, с нами будет другой счет». Глава пресс-службы Сирии о матче с РФ
20сегодня, 14:38
Канчельскис о матче России и Брунея: «Безобразие, хватит издеваться над людьми! Лучше было бы сыграть с «Зенитом», «Спартаком», ЦСКА или «Краснодаром»
11сегодня, 14:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Жюль Кунде: «Моя одежда – это часть моей индивидуальности. Люди хотят видеть, как я одеваюсь»
211 минут назад
Гризманн не знает, останется ли в «Атлетико» на следующий сезон. Клуб предлагает ему новый контракт, форвард интересен «Лос-Анджелесу» (Relevo)
433 минуты назад
Роналду, Бруну, Бернарду и Нету отпустили из сборной Португалии. Они не сыграют с Хорватией
1148 минут назад
Бернарду про 1000 голов Роналду: «Зависит от того, сколько он планирует играть. Моложе он или старше, Криштиану никогда не утратит навыков в завершении»
17сегодня, 17:38
Мусиала о «Золотом мяче»: «Когда растешь и видишь Месси и Роналду с этим трофеем в руках, хочется добиться того же. Главное – не подвергать себя давлению, а просто играть»
9сегодня, 17:28
Холанд – самый ценный игрок «Ман Сити» в этом сезоне по версии ESPN. Фоден – 2-й, Гвардиол – 3-й, де Брюйне – 12-й
9сегодня, 17:11
Лига наций. Украина в гостях у Грузии, Германия против Боснии и Герцеговины, Нидерланды сыграют с Венгрией
46сегодня, 17:02Live
Забил 23 пенальти подряд. Кто это из футболистов РПЛ?
2сегодня, 17:00Спецпроект
Дом Жоэлинтона ограбили 2-й раз за год: «Все, кто планирует сделать это, знайте, здесь больше нет ничего ценного! Мы хотим жить в мире, чтобы наши дети росли без страха»
25сегодня, 16:59
«Если Мбаппе уйдет из сборной – будет катастрофа. Происходящее печально – это как если бы Аргентина отвернулась от Месси». Саа о капитане Франции
31сегодня, 16:37
Ко всем новостям
Последние новости
Германия – Босния и Герцеговина. Виртц, Хавертц и Мусиала в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
16 минут назад
Мадуэке об уходе в подтрибунку после замены в матче с «Арсеналом»: «Я сходил в туалет и вернулся через 30 секунд. Всегда так делаю»
120 минут назад
«Зенит» отдал Адамова в аренду недобровольно. Попросили, и пришлось уйти». Дед Арсена о переходе защитника в «Ахмат»
330 минут назад
«В России нет маркетинга в футболе, просто тупая господдержка. Многие прилично зарабатывают на этом, зачем им что-то менять и развивать?» Первак об РПЛ
858 минут назад
Черчесов о 5 матчах Казахстана без побед: «Часто бывает, что тренер с игроками должны пережить определенную фазу. Она никогда не бывает розовой. Был бы я тренером без опыта, наговорил бы лишнего»
4сегодня, 17:44
Медведев о победе «Зенита» в Суперлиге: «Мы на пути к первой женской звезде, осталось выиграть два раза. Работаем по плану, что называется»
11сегодня, 17:23
Тренер Брунея о Галицком: «Понравился стадион в Краснодаре. Гильерме сказал, что арена в топ-5 в мире, и рассказал про бизнесмена, вложившего много денег, преобразовав все. Желаю ему здоровья»
6сегодня, 17:11
Первая лига. «Урал» победил «Енисей» 4:3, «Балтика» обыграла «КАМАЗ», «Алания» уступила «Ротору», «Арсенал» сыграл вничью с «Нефтехимиком»
26сегодня, 16:57
«Тоттенхэм» продлит контракт с Соном до 2026 года. Вингер проводит 10-й сезон в клубе
4сегодня, 16:51
Жирков хочет открыть музей: «Основное направление – Великая Отечественная война. Может, в 80 лет открою»
15сегодня, 16:43