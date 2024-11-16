«Матч с Брунеем вызывал у болельщиков только смех. Лучше не играть, чем проводить такой матч, несерьезно это». Терехин о сопернике сборной России

Олег Терехин считает, что игры с командами уровня Брунея вызывают только смех.

Сборная России разгромила команду Брунея в товарищеском матче со счетом 11:0.

«Я считаю, что такие игры лучше не проводить. Это мое мнение, я его никому не навязываю, но очень уж слишком слабая команда была. Я был на стадионе – эта игра вызывала у болельщиков только смех, несерьезно это! Зрители говорили, что команду уровня Брунея можно было бы собрать из обычных ребят из Краснодарского края, которые играют в любительский футбол.

Сирия? Эта команда выше уровнем, посмотрим. Но лучше не играть товарищеский матч, чем выходить на поле против команд уровня такого Брунея. Можно было бы поставить на эту игру некоторых ветеранов в состав нашей сборной – исход матча не изменился бы, ну несерьезно это!» – сказал бывший форвард «Динамо».