Некоторые игроки Брунея попали в сборную из-за дружбы с президентом федерации и ради поддержки спонсоров («СЭ»)

Стали известны подробности об игроках, попавших в состав сборной Брунея.

Сборная России сегодня сыграет с Брунеем в Краснодаре. Матч пройдет в 19:00 по московскому времени.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, некоторые игроки сборной Брунея могли быть навязаны главному тренеру команды Винисиусу Эутропио президентом Федерации футбола Брунея Фейсалом Юссофом из-за дружбы с ними, а также для развития благоприятных отношений со спонсорами.

«Линия защиты представлена футболистами основной сборной. Вафи Аминуддин не играл весь прошлый сезон из-за травмы колена. Половина полузащитников новые. То же самое касается и линии нападения.

Вратарей, которые приехали в Россию, можно назвать третьим и четвертым выбором в сборной. Все из-за того, что основной голкипер только-только женился, а второй в отпуске. Голкипер Азиз Элиас, например, выступает за клуб ДПММ до 20 лет. Он вызван в сборную впервые. В стране есть более хорошие вратари.

Скорее всего, некоторые новички сборной были навязаны президентом федерации. Возможно, они являются сыновьями потенциальных спонсоров или что-то в этом роде. Футболисты, которым за 35? Некоторые из них – друзья президента.

Сборная была обновлена, но президент вернул обратно возрастных футболистов. Вообще, у всех игроков есть вторая работа либо же они являются студентами», – рассказал источник «Спорт-Экспресса ».

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