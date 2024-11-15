  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Некоторые игроки Брунея попали в сборную из-за дружбы с президентом федерации и ради поддержки спонсоров («СЭ»)
19

Некоторые игроки Брунея попали в сборную из-за дружбы с президентом федерации и ради поддержки спонсоров («СЭ»)

Стали известны подробности об игроках, попавших в состав сборной Брунея.

Сборная России сегодня сыграет с Брунеем в Краснодаре. Матч пройдет в 19:00 по московскому времени.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, некоторые игроки сборной Брунея могли быть навязаны главному тренеру команды Винисиусу Эутропио президентом Федерации футбола Брунея Фейсалом Юссофом из-за дружбы с ними, а также для развития благоприятных отношений со спонсорами.

«Линия защиты представлена футболистами основной сборной. Вафи Аминуддин не играл весь прошлый сезон из-за травмы колена. Половина полузащитников новые. То же самое касается и линии нападения.

Вратарей, которые приехали в Россию, можно назвать третьим и четвертым выбором в сборной. Все из-за того, что основной голкипер только-только женился, а второй в отпуске. Голкипер Азиз Элиас, например, выступает за клуб ДПММ до 20 лет. Он вызван в сборную впервые. В стране есть более хорошие вратари.

Скорее всего, некоторые новички сборной были навязаны президентом федерации. Возможно, они являются сыновьями потенциальных спонсоров или что-то в этом роде. Футболисты, которым за 35? Некоторые из них – друзья президента.

Сборная была обновлена, но президент вернул обратно возрастных футболистов. Вообще, у всех игроков есть вторая работа либо же они являются студентами», – рассказал источник «Спорт-Экспресса».

Бруней сыграет с Россией «практически основным составом»: «Нет только главной звезды – голкипера, он женится. Все остальные в Краснодаре, у нас даже нет второй команды»

Как живет султан Брунея? Правит 57 лет, купил машин на 5 млрд, построил дворец с золотыми ершиками

«У нас в составе двое полицейских и четверо военных». Разговор с легендой сборной Брунея 😳

Я пять лет играл в Брунее – и это было классное приключение

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
Винисиус Эутропио
logoсборная Брунея
товарищеские матчи (сборные)
logoСпорт-Экспресс
Вафи Аминуддин
деньги
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Всего 6 игроков основы Брунея приехали на матч с Россией, остальным не смогли оформить документы. Тренер рассказал, что привез почти всех из молодежки (Kub Mash)
22613 ноября, 21:15Видео
Тренер Брунея Винисиус: «Знаем, что Россия агрессивна и много владеет мячом. Гильерме помогал с информацией – я тренировал его, когда ему было 13. Мы готовы»
1613 ноября, 19:58
Тренер Брунея о составе на матч с Россией: «Не скажу, что это микс первой и второй команд. Недосчитались 5-6 человек из лиги Сингапура – на их место взяли новеньких»
1413 ноября, 18:51
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Агент Дзюбы о словах про комментаторов: «Почти все фанаты поддержали Артема. Про Генича было сказано с юмором, без агрессии, а он начал на оскорбления и эмоции переходить»
210 минут назад
Жирков о России: «К 2026 году нас вернут – дисквалификацию могут снять уже в конце 2025-го. Мое мнение с учетом всех факторов, геополитики»
4428 минут назад
Винисиус обвинил Венесуэлу в затяжке времени и кричал «Это вы виноваты!» в сторону скамейки, когда разбрызгиватели сработали в матче с Бразилией на 94-й
5037 минут назадФото
Тарханов о пенсии: «30 тысяч, по-моему. Можно не думать о пенсионных крохах – накоплений хватает, слава богу»
3250 минут назад
«От чернокожего ждут фразы «да, сеньор», выходящее за рамки воспринимается как высокомерие. Вини должен опустить голову и играть молча в глазах общества». Журналистка Лакомб о расизме
4859 минут назад
Титов о том, что Бонгонда его не знает: «Игрок очень среднего уровня. Зайди в музей «Спартака», узнай историю, потом уже будешь рассказывать, кто такой Дзюба, Титов. У меня нет обиды»
62сегодня, 11:38
Самошников о журналистах: «Какая разница, сколько я пива или вина могу выпить после игры. «Сколько тратишь в месяц», скажешь мало – напишут, что обманывает, много – зажрался»
24сегодня, 11:26
Винисиус сказал «пошел в жопу» и замахал руками, когда судья остановил контратаку Бразилии в матче с Венесуэлой
93сегодня, 11:10
Караваев о пиве в Чехии: «В «Спарте» в раздевалке холодильник стоял – у них это нормально. После игры обязан пойти в ресторан: если не пьешь, то отдыхаешь. Не пришел – штраф»
27сегодня, 10:57
В «Реале» обеспокоены количеством травм и сомневаются в Пинтусе. Методы тренера по физподготовке считают устаревшими (The Athletic)
35сегодня, 10:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Сборная России на одном уровне с Англией и Германией. Честь сыграть против такой большой команды». Президент Федерации футбола Брунея о матче
26 минут назад
Ещенко о Станковиче: «Спартак» то выиграет дерби, то проиграет «Махачкале» – качели. При Абаскале примерно так же было, пятая строчка – не место красно-белых»
218 минут назад
Префект полиции Парижа об игре Франции с Израилем: «Все прошло очень хорошо. Быстро среагировали на драку, 2 человека арестованы. Людей было меньше, но были и семьи»
4сегодня, 11:20
Бентанкур о бане за шутку о корейцах: «Моего агента уведомили о наказании, клуб еще не связывался со мной. Я знал, к чему все идет – посмотрим, когда вернусь из сборной»
3сегодня, 10:43
«Лучше бы Россия сыграла с Медиалигой, больше сопротивления. С ребятами из чемпионата Брунея Карпин может выйти и феерить». Экс-форвард брунейского клуба Воронков об уровне местных игроков
10сегодня, 10:15
«Ливерпуль» делал запрос по Шерки из «Лиона». Сделка возможна в январе из-за финансовых проблем французского клуба
9сегодня, 09:50
Касадо о победе над «Реалом»: «Барса» показала, что и с сильными командами может демонстрировать уровень. Для воспитанника выиграть 4:0 на «Бернабеу» – особенный момент»
11сегодня, 09:35
Португалия – Польша. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 09:02
Молодежная сборная России обыграла «Флуминенсе» U21 – 2:1. Забили Салтыков и Кокшаров
9сегодня, 08:40
Дания – Испания. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
1сегодня, 08:32