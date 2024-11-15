Я пять лет играл в Брунее – и это было классное приключение

Экзотический монолог.

Бывший форвард сборной Беларуси Андрей Воронков – наш гид по Брунею. В 2019-м он поехал туда и задержался на пять лет. За это время набил кучу голов и ассистов (ни Андрей, ни один статический портал не знают точных цифр), становился чемпионом и лучшим бомбардиром чемпионата Сингапура (да-да, главный брунейский клуб играет там) и несколько раз бывал во дворце султана Брунея.

Как британский тренер устраивал адские тренировки в джунглях? В чем особенность и культура брунейцев? Они правда все супербогатые? Где спрятана 7-тысячная коллекция автомобилей султана? Что за люди приедут на матч против России?

Андрей Воронков все рассказал Спортсу’’.

Как вообще можно поехать в Бруней?

Я не раз получал предложения из Азии. Звали в Китай и Южную Корею – по финансам заманчиво, но даже не рассматривал. Был молод, амбициозен, хотел играть на более высоком уровне и в еврокубках.

А в 2019 году расстался с белорусским клубом и остался без команды. Занимался здоровьем: лечился и восстанавливался после операции на паховых кольцах. В это время звонили агенты: предлагали Азию, Казахстан, Беларусь. Одно из предложений – Бруней.

Формально предлагали просмотр, но мы заранее обсудили условия контракта – все четко и красиво. Предложение мне понравилось – плюс хотелось очутиться в новой обстановке, в новой стране, в новом климате.

Жена только поддерживала. Она видела, что здесь мучаюсь и хочу новый вызов. Тем более дети уже подросли: дочке было 5, сыну – 2. Не груднички, ехать можно. Отличное семейное приключение!

Я вообще не представлял, что за страна Бруней – только название слышал. Казалось, это сплошные джунгли и нетронутая природа. Я погуглил, почитал, посмотрел выпуск программы «Орел и решка». Ладно, думаю, слетаю на две недели и без семьи. Посмотрю, что и как.

Добирался больше суток с долгими пересадками: сначала прилетел в Стамбул, оттуда в Сингапур, дальше в Бруней. Боялся, что багаж по пути потеряют, поэтому один чемодан взял в ручную кладь. Для уверенности, что хоть в бутсах на тренировку выйду.

Вместе со мной на просмотр прилетело человек 20 легионеров! Двадцать! И все ребята хорошего уровня – из Аргентины, Бразилии, ФНЛ, реально поигравшие, а не из десятой лиги.

Гостиница находилась в таком месте, как я себе и представлял – практически в джунглях. Необычно – будто в заповеднике. Я сначала подумал: «Куда вообще прилетел? Столько людей, джунгли, какой здесь футбол?» Но приехал на базу и увидел, что все в порядке. Тренировочный процесс хороший, условия достойные, игроки неплохого уровня.

Просмотр удался: тренировался качественно, во всех контрольных матчах забивал. Параллельно изучал город: смотрел, куда сходить с семьей, какие парки, какие вообще места. Зашел в ресторан, посмотрел меню. И европейская еда, и азиатская – все очень вкусно. За пару недель понял, что жить можно, все цивилизованно. Единственное – на улице очень жарко и долго не походишь, а в помещениях из-за кондиционеров холодно.

Еще посоветовался с футболистами-легионерами, которые играли в Брунее до меня. Получил только положительные отзывы. В общем, все устроило – сказал семье, что едем.

Британец проводил адские тренировки в джунглях. Брунейцы падали и отказывались вставать

Нас тренировал англичанин Эдриан Пеннок, который в 90-е играл в Чемпионшипе за «Борнмут» и «Джиллингем».

Первая проблема – английский. У меня уровень был так себе, можно сказать, ни о чем. А тут еще и британский штаб – их [из-за акцента] совсем сложно понять. Мне говорят что-то, я киваю, «да-да», но понимаю только частично. Нанял репетитора и начал искать подход к тренеру. Попросил его: «Эдриан, можно помедленнее, простыми словами и без сленга». Он прислушался и стало проще.

Правда, проще стало только с языком. Наш тренер был жестким защитником-капитаном из Чемпионшипа, тренером стал точно таким же – нагрузки давал безумные.

Ох, что это было. Никогда не забуду первую утреннюю тренировку на сборах, когда уже подписал контракт. Я только прилетел, просыпаюсь в шесть утра (а ведь джетлаг, в моем сознании час ночи), едем в джунгли. Говорят: «Сейчас будут рывки в горку».

А там еще дорожка извилистая, нужно бежать на максимуме и поворачивать. Нам дали 10 повторений по 50 метров в о-о-очень крутую гору. Ну, сделали, я думаю: «Отлично, выдержал, молодец!»

Тренер дальше удивил: «Все, разминка закончилась. Теперь начинаем работу. Надо бежать вверх по горе до моего помощника».

Я смотрю: а там помощник на полгоры вверх залез. Какое вообще до него расстояние? Я-то еще один из трех легионеров, мне надо среди первых прибежать, чтобы соответствовать статусу.

Мы сделали 10 сложнейших ускорений в гору по 150-200 метров. К счастью, с физухой всю карьеру был порядок, всегда бегал хорошо, поэтому справился. А местные игроки очень сильно отставали, им совсем тяжело было.

Тренер говорит: «Ну что, встречаемся через пару часов в бассейне, вторая тренировка будет».

Я думаю: «Какая может быть тренировка после такого, да еще и в бассейне? Ну, проплывем аккуратно туда-сюда, восстановимся».

Приходим, он действительно дает восстановительные упражнения. А дальше по классике: «Разминка окончена. Приступаем к основной части. Сегодня – спринты!»

Расставляет нас поперек бассейна и говорит: «Спринтуем по моей команде». Так мы и спринтовали от одной стенки к другой минут тридцать – с небольшим отдыхом. Честно говорю: после такого самостоятельно выбраться из бассейна сложно. Сил нет, голова кружится».

Тренер продолжает: «Ну что, встречаемся через пару часов на поле, третья тренировка будет».

Чтобы вы понимали – это в самую-самую жару под сорок градусов. Я потом спрашивал, зачем такие адские нагрузки. Тренер отвечал, что без этих тренировок местные игроки будут с жировой прослойкой 15-20%, а ему нужно ближе 10%.

В таком графике мы жили три недели. Причем рывки в гору тренер усложнял, под конец одним ускорением на 300 метров всю гору преодолевали. Местные натурально падали по пути, ложились на землю и говорили: «Я больше не могу!»

А рывки в джунглях наши английские тренеры чередовали с тренажерным залом – у меня такой суровой тренажерки тоже нигде не было.

После этих сборов мы полетели в Таиланд на другой тренировочный кэмп. Я привык, что если едешь за границу, то там по-максимуму. А здесь тренер говорит утром: «Встречаемся в 17:00» – «А что делать до этого времени?» – «А что хотите!»

А в Брунее нет такого, как в наших клубах, где завтрак-обед-ужин по расписанию. Тебе дают деньги на время сбора – и ты сам ищешь, где поесть.

Я смотрю на местных, они куда-то собрались. «Вы куда?» – «Мы на шоппинг!» Думаю: «Ничего себе». Возвращаемся ближе к тренировке, там «хи-хи», «ха-ха», все налегке.

На следующий день матч. Проиграли какой-то команде из Таиланда. Я был уверен, сейчас будет разнос, а они танцуют в раздевалке, музыка играет, тренер на позитиве, улыбается, тоже подтанцовывает.

На всякий случай смотрю внимательнее: в свою ли я раздевалку зашел? Вроде в свою. Что происходит? Мы же проиграли 0:2, в любой нашей команде все сидели бы с грустными лицами.

Приезжаю в отель – в расписании на следующий день одна тренировка в бассейне в обед. Я спрашиваю: «А что после бассейна?» – «Да ничего – шоппинг!»

Я улыбаюсь: «Вот ведь нормальные сборы. Таиланд, басик, шоппинг. Подходят такие!»

Через неделю начинался чемпионат.

Каково забить больше восьми голов за матч и при чем тут «Газмяс»?

Важно – мой клуб «ДПММ» играл в чемпионате Сингапура, а не Брунея. По сути, это и есть сборная Брунея, там собраны лучшие игроки страны плюс три легионера.

Перед новым сезоном всех легионеров поменяли, поэтому мне предложение и пришло. Боссов «ДПММ» не устроило третье место, отсюда такой большой просмотр и желание обновиться.

Стадион в Брунее неплохого уровня – на 25-30 тысяч, но с беговыми дорожками. Трава необычная – толстая, широкая. Газон очень мягкий, сингапурским командам после твердых искусственных полей на нем играть неудобно. Ноги проваливались, мяч двигался быстрее. Очень большое преимущество для нас. По-моему, в первом сезоне дома даже ни разу не проиграли.

Зрители в Брунее ходят на матчи странно – то никого, то полный стадион. Причем неважно, сильный соперник или слабый, решается ли что-то. Вроде ничего предвещает – биток. А приезжает гранд – всего три тысячи. Я так и не понял, как это работает.

На трансфермаркте моя статистика за годы в Брунее не совсем правильная (указано 35+14 в 52 матчах – Спортс’’) – я сыграл и забил намного больше. Реальную не считал и не помню, но в первом сезоне стал лучшим бомбардиром и ассистентом – 21+10. Говорили, что на церемонии мне должны вручить награду как лучшему футболисту чемпионата, но все переиграли и признали лучшим правого вингера с 14+5. Так что хорошо понимаю чувства Винисиуса, который тоже ехал за наградой, а в итоге ее не получил.

Кстати, в коронавирус один сезон мы провели в брунейском чемпионате. Там, конечно, совсем низкий уровень. Помню матч, когда я забил 8+ голов, а мы победили 15:1. Звучит ярко, но это вообще неинтересно – какой-то «Газмяс».

В Сингапуре уровень приличный за счет крепких легионеров, есть и местные игроки хорошего уровня. Можно сравнивать с ФНЛ.

В дворце султана Брунея – эскалаторы, а во дворце принца – золотые стулья дороже 10к долларов

Конечно, к укладу и культуре в Брунее сложно привыкнуть. Больше всего раздражала необязательность. Объясню на примере – как мне не сообщили, что тренировку перенесли в другое место.

Условно – в расписании указано, что тренировка в пять вечера на базе. Приезжаю на базу за час до – нет вообще ни одного человека. Думаю: ладно, еще рано. Проходит пятнадцать минут, двадцать. Захожу в приложение проверить – все по плану, никаких изменений.

Пишу доктору, а тот отвечает: «Мы давно на центральном стадионе и к тренировке готовимся». Я в шоке, уточняю: «В смысле, серьезно, тренировка не на базе, а на центральном стадионе?»

Понимаю, что туда ехать минут сорок. Сейчас 16:20, а в 17:00 начало. Начинаешь гнать и думаешь: а можно ли тут нарушать, что с тобой за это будет? Как быть, если остановят?

Я гоню на тренировку максимально быстро, успеваю за 5 минут до старта приехать. Тренер ругается: «Ты где был, почему опоздал? Вся команда приехала куда надо, а ты не туда». Понять его можно – действительно не дело. Оказывается, кому-то из легионеров сказали о переносе и думали, что мне передадут. А мне никто не передал. И таких разных ситуаций было много – с ними нервы крепли.

Брунейцы гораздо проще к жизни относятся. В целом-то они добрые и отзывчивые, но только если попросишь. Попросил – обязательно помогут или хотя бы попытаются. Не попросил – они живут своей жизнью и не парятся о твоих проблемах. Ну нет у них джентльменского, как у нас: «Как же легионер доедет, ему передали какую-то информацию, о нем позаботились, он все знает?»

Стереотип о безумном богатстве в Брунее – преувеличение. Вот Сингапур современный и богатый – да. Бруней попроще, их даже сравнивать странно. Как сравнивать грузовой автомобиль и легковой. В Брунее больше природы, а среди красивых и дорогих дворцов есть обшарпанные здания. Разве что нищеты и развалин в Брунее нет – такого точно не найти, султан следит за порядком.

Я несколько раз был во дворцах принца и султана. На день рождения принц приглашает известных азиатских артистов и устраивает большое мероприятие. Собирается все его большая семья, бесконечные друзья, футбольную команду тоже зовут.

Были и у султана на большой праздник после Рамадана – нашу команду он принимал во дворце, дарил шкатулки и деньги. Территория дворца султана очень большая. Ее видно, когда на самолете летишь над страной. Внутри – роскошь. Сделано очень красиво – золото, мрамор и все такое. Запомнилось, что были не только лифты, но и эскалаторы, чтобы перемещаться по этажам.

А у принца мы сидели на золотых или позолоченных стульях. Мне сказали, они стоят больше 10 тысяч долларов [каждый].

Я слышал про коллекцию дорогих машин султана и из самолета искал этот огромный ангар под них, но не увидел. Возможно, они хранятся где-то под землей.

Дорого ли в Брунее? Откуда в магазинах Сингапура российские и белорусские продукты?

Я и представить не мог, что так надолго задержусь. Думал, на год. Максимум – два. Но как-то раз – и уже третий сезон начался. Даже поймал себя на мысли, что прилетаю туда и чувствую себя как дома. Все эти улицы знаю, дома как родные, каждый столб, каждое дерево – все тебе знакомое.

Правда, к пятому сезону поднадоело. Соскучился по смене времен года, по снегу, весне, осени. Конечно, классно, что всегда солнце и хорошая погода, но дом есть дом.

Цены в Брунее и Сингапуре высокие – все примерно в два раза дороже, чем в Беларуси. Кстати, в Сингапуре очень много российских и белорусских продуктов, так что наш импорт присутствует. Частная школа в Брунее – от 500-600 долларов в месяц, но есть и больше 2 тысяч.

Это, впрочем, не главное. Больше всего беспокоило, что происходило в команде. Стало хуже с дисциплиной, результаты ухудшились, а клуб еще и не держал слово – особенно в бытовых вопросах.

Перед последним сезоном приезжаю в Бруней – мне не дают машину, которой я пользовался все годы. Говорят, надо ждать новую. А без машины в Брунее тяжело, особенно с семьей. Жилье за городом, безумно сложно куда-то доехать.

Общественный транспорт плохо развит, такси можно по сорок минут ждать и не дождаться. Ладно бы, сказали, что машину не скоро дадут, я бы за свои деньги арендовал и спокойно ездил. А здесь говорят: «На следующей неделе дадим, на следующей неделе дадим». И так почти полгода.

Особенно неприятно вышло, когда с семьей прилетали, а нам до последнего не говорили, что с жильем. Определенность появилась, только когда уже приехали – заселили в пустую квартиру. Ни постельного белья, ни подушек, ни посуды. Нашли какой-то круглосуточный магазин, там купили белье. Пока постирали, пока посушили, пока легли – до глубокой ночи не спали после сложного перелета. При этом в 7 утра мне уже в тренажерном зале надо быть, а после обеда на тренировку на жаре идти.

Такое происходили все чаще и чаще – тогда мы и поняли, что это последний сезон и пора уезжать. К тому же стадион не прошел лицензирование, все матчи проводили на выезде в Сингапуре. Летали два раза в неделю туда и обратно. Это тоже влияло на игру и результат.

Где уровень выше: в Медиалиге или чемпионате Сингапура?

Доволен временем в Брунее. Да, под конец нашего приключения были разное, но все равно хороший опыт и положительных эмоций больше.

Я довольно взрывной человек, но Бруней сделал меня спокойнее. В первый год очень раздражался от медлительности, необязательности. Нервничал, психовал. На второй-третий год говорю жене: «Слушай, я такой спокойный стал. Вообще не выводит ничего из себя». Например, сегодня должны были доставить заказ и не доставили. Ну и ничего – доставят завтра или через неделю. Или договорился о встрече в два часа дня, а человек доехал только к четырем. Ну и ладно.

А когда приезжаешь домой, сразу чувствуешь контраст. В этом году мы с семьей много в России были, когда в Медиалиге бегал (Воронков играл за белорусскую команду FC DMEDIA – Спортс’’). Думаешь: «Ничего себе, какие все четкие и организованные».

Хотя раньше ругался, что в Беларуси иногда люди ленятся работать. Теперь понимаю, как бывает по-другому и что у нас вообще-то все супер».

Что касается Медиалиги, то мне понравилось. Ребята из команды спрашивали: где уровень выше – здесь или в Сингапуре? Я думаю, сложно ответить. Надо понимать, что в Сингапуре сложный климат, матчи по 90 минут, замены ограничены.

В Медиалиге играешь по 25 минут, можно меняться постоянно, а это гораздо легче. Ты можешь быть физически плохо готов, но благодаря облегченному формату и постоянным заменам справишься.

Там так не выйдет. Уверен, даже если сильных ребят из Медиалиги отправить в чемпионат Сингапура, в том климате и в той влажности им будет непросто. Там перед ускорением десять раз подумаешь, стоит бежать или нет.

Сейчас я на паузе – мне 35, пока не закончил, форму на 60-70% поддерживаю. Могу, например, себе мороженку лишнюю позволить. Агенты говорят не заканчивать и обещают какие-то варианты в Азии.

Сколько пропустит Бруней от России и может ли выйти на поле Валерий Карпин?

Я не совсем понимаю, зачем сборной России играть с Брунеем. Лучше бы сыграли со сборной Медиалиги, было бы больше сопротивления. А сборная Брунея – это, повторюсь, мой бывший клуб, который играет в чемпионате Сингапура, только без легионеров.

Люблю ребят, дружу и общаюсь с ними, но при всем уважении – со сборной России им будет очень трудно. Боюсь, может даже закончиться со счетом 10:0. Допускаю, что гол они забьют, но не более того.

Это если приедут сильнейшие. А если приедут ребята из чемпионата Брунея, то будет совсем слабый уровень. Там тогда спокойно может Валерий Карпин выходить и феерить.

Кого можно выделить из основной сборной Брунея?

1. Капитан – Азван Али Рахман . Левша, центральный полузащитник с хорошим пасом. Правда, ему будет тяжело выдержать темп, который Россия может предложить.

2. Хакими Изид Саид – очень перспективный 21-летний левый вингер. Хорошая скорость, отлично работает с мячом, может убежать и забить. Удар классный – мяч меняет направление в полете.

Думаю, никаких сложностей для сборной России не будет. Бруней плохо играет во втором тайме: держится первые 30 минут, а потом сыпется.

Всем желаю удачи и с радостью посмотрю матч – там все-таки играют близкие мне люди, с которыми провел очень хорошее время.

Фото: instagram.com/officialdpmmfc ; instagram.com/sgpremierleague ; instagram.com/andrey_voronkov_1989 ; x.com/bruneifootball ; vk.com/media.league ; Gettyimages /Pete Norton, Ulet Ifansasti; East News /Christian Kober / Robert Harding Premium / robertharding via AFP