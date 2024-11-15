Как живет султан Брунея? Правит 57 лет, купил машин на 5 млрд, построил дворец с золотыми ершиками

Это очень богатый текст.

На вершине списка Forbes – Бернар Арно, владелец Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany и прочих люксовых брендов. Его состояние – 233 млрд долларов. И хотя у брунейского султана Хассанала Болкиаха денег гораздо меньше (27,7 млрд), именно Хассанала часто называют самым богатым человеком в мире. Ведь ему принадлежит небольшое государство с большими нефтегазовыми доходами. Эксцентричный монарх правит с 1967 года и ничего не стесняется.

В гараже султана – 600 «Роллс-Ройсов», 10 коллекционных «Макларенов» и машина на 1180 лошадей. Правда, ездить на них особо некуда

Бруней – одна из шести стран мира (если считать теократический Ватикан) с абсолютной монархией. О правителях ОАЭ, Омана и Катара мы почти ничего не слышим, зато их коллеги из Саудовской Аравии и Брунея давно соревнуются в расточительстве. И пока Хассанал Болкиах побеждает с явным преимуществом. Скажем, в 2016-м саудовский король Салман во время визита в Турцию арендовал для себя и делегации люксовые «Мерседесы» – 500 штук. Брунейского султана такой размах не впечатлит – в его автопарке от 3000 до 7000 (оценки разнятся) роскошных автомобилей. Их общая стоимость – в районе 5 млрд долларов.

Вкусы Хассанала не очень разнообразны. Например, в 2011-м султан попал в Книгу рекордов Гиннеса за самую большую коллекцию «Роллс-Ройсов» – 600 штук. Одно время монарх так увлекся этой маркой, что в середине 1990-х половину доходов британского концерна составляли продажи султану и его брату Джеффри.

Гараж султана

В гараже среди прочих ценных экземпляров – «Шевроле» Corvette, «Бентли» Dominator, «Феррари» Testarossa и другие модели. Султану принадлежат 10 из 106 выпущенных «Макларенов» F1, в том числе три – в комплектации GT. К ним он относится с особым трепетом. Весной 2022-го разлетелись фото с погрузки суперкара в самолет – его бережно доставили в Великобританию для ремонта.

От некоторых машин Хассанал Болкиах со временем отказывается. Например, летом 2024-го выставили на торги специально выпущенный для него внедорожник «Ламборгини» LM002 с двигателем V12. И пробегом меньше 2000 километров.

«Ламборгини» LM002

Есть в автопарке и SSC Ultimate Aero TT – редчайшее двухдверное купе на 1180 лошадиных сил. Суперкар считается самой быстрой серийной машиной в мире, разгоняется до 460 км/ч – этого достаточно, чтобы промчаться сквозь весь Бруней за 25 минут. Впрочем, не совсем понятно, зачем султану столько автомобилей. Дорог в стране не так много, ездить особо некуда, так что большая часть коллекции, вероятно, просто пылится.

SSC Ultimate Aero TT

Султан Брунея дважды пытался купить отель из «Один дома». А живет он в самом большом дворце мира

Не меньше авто Хассанал любит недвижимость. В столице Брунея Бандар-Сери-Бегаван возвышается Истана Нурул Иман – в переводе «Дворец света веры». Это главная резиденция правителя. Внешне она одновременно напоминает Тадж-махал, дворец в Аграбе из мультфильма про Алладина и сиднейскую оперу. Главная доминанта – огромный золотой купол, его видно за километры.

Подойти близко мешают высокие заборы с охраной, но на некоторые мусульманские праздники внутрь все же пускают поданных. И там есть на что посмотреть. В резиденции – 1788 спален, 257 ванных комнат, банкетный зал на 5000 персон, гараж на сотню машин и конюшня с кондиционерами для лошадей. Для сравнения – в Эрмитаже посетителям доступны лишь 365 залов. Истана Нурул Иман – самый большой жилой дворец в мире. И нет, это не наследие далеких предков султана (династия Болкиах правит с XIV века), а его личный проект. Резиденцию отстроили в 1984 году. С тех пор это главное правительственное здание Брунея, где работают чиновники администрации премьер-министра (пост также занимает султан).

Интерьерных фото дворца не так много, но и они зафиксировали несказанную роскошь: хрустальные люстры, ковры ручной работы, резная мебель с намеком на барокко. Но главное – обилие золота. Это, очевидно, любимый металл и цвет султана. Им украшены все поверхности – от стен и сводов до унитазов и ершиков. Впрочем, палитру можно объяснить еще и национальными символами: золотой доминирует на флаге Брунея и десятилетиями используется в государственной айдентике.

Султан вложился не только в гигантский дворец. Еще в 1994-м он купил лондонский особняк Сент-Джонс Лодж в двух шагах от дома Шерлока Холмса на Бейкер стрит. Этим летом итальянские медиа писали, что Хассанал приглядывается к вилле на Сардинии, ранее принадлежавшей Сильвио Берлускони. Всего у семьи монарха 150 объектов недвижимости в 12 странах. Она владеет и сетью роскошных британских отелей The Dorchester Hotel, Beverly Hills в Лос-Анджелесе и Plaza Athénée в Париже.

Но одна знаковая сделка все же сорвалась. В 1994-м султан хотел купить у Дональда Трампа нью-йоркский отель Plaza – тот самый из фильма «Один дома 2». Но будущий американский президент продал его члену королевской семьи Саудовской Аравии и сингапурскому миллиардеру Квек Ленг Бенгу. Спустя 20 лет Хассанал вновь пытался выкупить здание и сделать частью сети The Dorchester Hotel. Но султана и тогда опередили.

Хассанал и его брат Джефри – короли секс-вечеринок. Хотя в стране действуют законы шариата

Роскошную жизнь султана иллюстрируют фотографии со свадеб его детей. В 2004-м 30-летний наследник престола Аль-Мухтади Билла Болкиах женился на 17-летней Пенгиран Анак Саре, дочери швейцарской медсестры и брунейского инженера.

Во время церемонии они сидели на позолоченных тронах, невесту обули в туфли с каблуками из золота и бриллиантов. Цвет свадебного «Роллс-Ройса» вы тоже без проблем угадаете. Торжества обошлись казне в 5 млн долларов.

В этом году тоже была свадьба. В январе 10 дней отмечали брак принца Абдула Матина и внучки советника султана Аниши Исе Калебич (родилась в семье малайки и хорвата). На церемонию пригласили 5000 гостей, а после нее молодожены принимали парад.

Дни рождения – еще один повод раскошелиться. На 50-летний юбилей брата султана Джеффри Болкиах построил парк развлечений и стадион, а для именинника пел его любимый Майкл Джексон – за гонорар в 17 млн долларов.

Впрочем, свадьбы и дни рождения– лишь парадная часть светской жизни монарха. Есть и тайная – с алкоголем и наркотиками. При том, что Хассанал считает себя правоверным мусульманином и сторонником традиционных ценностей (и эти же идеи транслирует поданным). С 2019 года Бруней живет по законам шариата. Осужденных за супружеские измены забивают камнями, а за кражу могут отрубить руку. Но для себя и семьи монарх сделал исключение. В конце 1990-х о происходящем во дворце султана рассказала американская модель, Мисс США-1992 Шеннон Маркетик. По ее словам, вскоре после победы в конкурсе ей предложили работу в Брунее с зарплатой 3000 долларов в день. Там ее заставили танцевать на вечеринках султана и накачивали наркотиками. Шеннон утверждала, что к ней и другим девушкам относились как к проституткам. Маркетик подала на братьев в суд и потребовала компенсацию 10 млн долларов, но ответчики сослались на дипломатический иммунитет.

На официальных фото Болкиах – образцовая мусульманская семья

Новые подробности вскрылись в 2010-м: американка Джиллиан Лоурен тоже оказалась в свите султана и рассказала, что Хассанал и Джефри завели гарем с наложницами, где помимо нее жили десятки девушек. По ее словам, среди них были несовершеннолетние. За это они получали 2000 долларов в неделю. Насильно, по словам Лоурен, их не держали – по условиям контракта, можно было в любой момент уехать домой. Впрочем, сама жизнь в гареме больше напоминала стильную тюрьму: у каждой были апартаменты, при дворце работал спа-салон, но напичканную камерами территорию покидать нельзя.

Брат султана купил яхту «Сиськи» и растратил из казны Брунея 14,8 млрд долларов. Султан судился с ним в Лондоне 10 лет

Если кто-то и может тягаться в расточительстве с брунейским монархом, так это его брат Джеффри. Богатство он тратил на произведения искусства – картины Ренуара, Мане и Дега. В 1995-м купил ювелирную компанию Asprey, а через год стал владельцем 46-метровой яхты Tits («Сиськи»). Правда, к концу десятилетия у Джеффри начались проблемы. В 1997-м грянул Азиатский финансовый кризис, сильно ударивший по экономике Брунея, за которую принц как раз отвечал. Султан устроил проверку, и его брат лишился министерского поста.

Джеффри уехал в Лондон. В это время аудит выявил огромную дыру в бюджете (14,8 млрд долларов). В среднем в день на личные нужды принц тратил от 500 до 700 тысяч – Султан потребовал все вернуть. Началась продажа имущества – на аукцион выставили 10 000 лотов. Среди них: 8500 плит итальянского мрамора, сотни хрустальных люстр, прикроватный коврик с драгоценными камнями за 12 млн долларов, три тысячи сервизов, 200 позолоченных фонарных столбов, уже знакомые нам золотые ершики и прочие необходимые в быту вещи. Гаражная распродажа не помогла – долг был слишком большим. Продать что-то еще Джеффри отказался, поэтому султан Брунея подал на него в суд.

Дело рассматривали в Лондоне 10 лет. Только в 2009-м Хассанал разрешил ему вернуться на родину.

🇧🇳 15 быстрых фактов про Бруней

Я пять лет играл в Брунее – и это было классное приключение