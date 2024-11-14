«У нас в составе двое полицейских и четверо военных». Разговор с легендой сборной Брунея 😳
Работает в местном Министерстве внутренних дел.
Перед матчем Россия – Бруней я гулял по центру Краснодара и увидел оживление – автобус и большое количество машин возле одной из гостиниц.
Оказалось, здесь поселилась сборная Брунея. В лобби – много людей в экипировке с эмблемой желтого цвета.
Я разговорился с одним из них – Юрой Индерой Путером Юносом, 28-летним основным защитником сборной Брунея и ДПММ (официальная расшифровка – «Футбольный клуб наследного принца Брунея»). Эта команда из брунейских футболистов выступает в чемпионате Сингапура.
В ответ на просьбу об интервью Юра и другие люди из сборной мне ответили: «Подожди, сейчас покажем, с кем лучше поговорить».
Через пару минут спустился невысокий мужчина, которого представили капитаном сборной Брунея.
– Меня зовут Азван, – сказал он на английском и набрал в гугле Azwan Muhamad Saleh. Я играю за ДПММ, одну из брунейских команд. Я полузащитник, мне 36 лет (Азван – двукратный чемпион Сингапура, рекордсмен по матчам за сборную – 34, так что видимо местная легенда. На трансфермакте оценивается в 25 тысяч евро. За клуб выходит нечасто, последний матч в старте за сборную – в 2022-м против Филиппин).
– ДПММ – брунейская команда, но играет в чемпионате Сингапура. Почему?
– Наш руководитель (наследный принц Брунея Аль-Мухтади Билла Болкиах – Спортс’‘) хотел, чтобы мы играли вне Брунея, в более соревновательной лиге. Вообще, у нас две команды ДПММ. Первая – в чемпионате Сингапура, вторая – в лиге Брунея.
– Какой уровень у чемпионата Сингапура?
– Для нашей команды – хороший. Сингапур – одна из лучших лиг АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, в ее футбольную федерацию входят Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины). После чемпионата Малайзии, думаю.
– Получается, все лучшие игроки Брунея выступают за ДПММ? Это такой базовый клуб сборной, правильно?
– Да.
– В России мало знают про Бруней. Расскажите, вы профессиональный футболист?
– В Брунее большая часть игроков – непрофессионалы. Футбол – не основная работа, у нас есть и другая.
– А в сборной тоже непрофессионалы?
– У нас есть двое полицейских, четверо военных. Все они играют в чемпионате Брунея.
– А вы?
– Я работаю в правительстве Брунея. Министерство внутренних дел.
В Россию не приехали четыре футболиста сборной Брунея. Основной вратарь женился, остальные – из-за травм. Брунейцы не знают никого из сборной России
– Мы слышали, что в Россию приехали не все лучшие игроки сборной Брунея. Это правда?
– Да. Потому что у некоторых травмы, а наш основной вратарь только что женился.
– Сколько человек не приехало?
– Двое из ДПММ.
– А всего?
– Четверо. Да. Думаю, четверо.
– Что вы знаете о России?
– Весь мир знает Россию. Россия играла на чемпионате мира. Чемпионат России все знают. Сыграть с Россией для нас – огромная возможность. Товарищеский матч не будет для нас простым.
– Каких российских футболистов вы знаете?
– Россия… Россия… (улыбается). Ни одной мысли.
– Не знаете ни одного игрока?
– Да. Может, кого-то помню, но имена не приходят в голову. Может, если увижу, пойму, что знаю.
– А какие-то футбольные команды из России знаете?
– Конечно! ЦСКА Москва, «Зенит». Наверное, все. Еще одна команда, она сильная, играла в Лиге чемпионов.
– Как смотрят футбол в Брунее? За какими европейскими турнирами следите: Лига чемпионов, АПЛ, Серия А?
– Все смотрим. Серию А, АПЛ, Лигу чемпионов. Все смотрим, все лиги, все команды.
– Какая ваша любимая команда, тренер, игрок?
– Я болею за «Манчестер Юнайтед». Любимый игрок – Хаби Алонсо.
Бруней добирался до Краснодара почти сутки, тяжелее всего – переезд на автобусе из Минеральных Вод до Краснодара
– Как вы добирались до Краснодара?
– Это была очень-очень длинная дорога. Сначала летели из Брунея в Дубай, восемь часов. Потом из Дубая…
– В Минеральные Воды, да?
– Минеральные Воды, верно. Часа четыре.
– А потом?
– На автобусе. Наверное, часов шесть. Целый день в дороге. Было непросто.
– На сколько вы останетесь в России?
– На неделю. Мы сыграем со сборной России, потом – против «Краснодара». Улетаем 20 ноября.
– Какая самая сильная сборная, против которой вы играли?
– В Европе? Мы впервые выйдем против европейской сборной. Мы играли против команд с Ближнего Востока. Саудовская Аравия – самая сильная.
– Насколько сложно было против Саудовской Аравии?
– Это намного более высокий уровень по сравнению с нами. А теперь – Россия. Нам предстоит хороший опыт. Большинство игроков в восторге от возможности сыграть с Россией. Это же вообще наш первый матч в Европе.
– Вы не боитесь?
– Лично я – нет (смеется). Это же такие же 11 футболистов. Но не могу сказать про молодых ребят. Верю, что игра доставит им радость. Мы не надеемся победить, но хотим провести хороший матч и получить большой опыт против одной из самых сильных команд в Европе.
– Как вы думаете, сможете забить хотя бы один гол?
– (Смеется) Надеюсь!
– То есть даже счет 0:7 или 0:8 не расстроит?
– Это все равно будет хороший опыт. Россия – сильная команда, у вас сильная лига и игроки. Но постараемся не пропустить больше семи или восьми. Просто хотим провести хороший матч.
– Вы понимаете, зачем сборная России пригласила вас сыграть товарищеский матч?
– (Улыбается) Я не знаю. (Смеется). Я не знаю, почему они позвали нас, маленькую-маленькую страну из Азии. Но для меня и других игроков – это большой восторг, возможность сыграть с Россией. Впервые в Европе.
Бруней ✈️ Дубай ✈️ Минводы 🚌 Краснодар – 18 часов ради матча с Россией. Тут только 6 игроков основы
Фото: Ярослав Сусов; en.wikipedia.org; instagram.com/fa.bruneidarussalam; instagram.com/officialdpmmfc
Я болею за ЦСКА, любимый игрок - Егор Титов
Юра Юнусов