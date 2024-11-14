«У нас в составе двое полицейских и четверо военных». Разговор с легендой сборной Брунея 😳

Работает в местном Министерстве внутренних дел.

Перед матчем Россия – Бруней я гулял по центру Краснодара и увидел оживление – автобус и большое количество машин возле одной из гостиниц.

Оказалось, здесь поселилась сборная Брунея. В лобби – много людей в экипировке с эмблемой желтого цвета.

Я разговорился с одним из них – Юрой Индерой Путером Юносом, 28-летним основным защитником сборной Брунея и ДПММ (официальная расшифровка – «Футбольный клуб наследного принца Брунея»). Эта команда из брунейских футболистов выступает в чемпионате Сингапура.

В ответ на просьбу об интервью Юра и другие люди из сборной мне ответили: «Подожди, сейчас покажем, с кем лучше поговорить».

Через пару минут спустился невысокий мужчина, которого представили капитаном сборной Брунея.

– Меня зовут Азван, – сказал он на английском и набрал в гугле Azwan Muhamad Saleh . Я играю за ДПММ, одну из брунейских команд. Я полузащитник, мне 36 лет (Азван – двукратный чемпион Сингапура, рекордсмен по матчам за сборную – 34, так что видимо местная легенда. На трансфермакте оценивается в 25 тысяч евро. За клуб выходит нечасто, последний матч в старте за сборную – в 2022-м против Филиппин).

– ДПММ – брунейская команда, но играет в чемпионате Сингапура. Почему?

– Наш руководитель (наследный принц Брунея Аль-Мухтади Билла Болкиах – Спортс’‘) хотел, чтобы мы играли вне Брунея, в более соревновательной лиге. Вообще, у нас две команды ДПММ. Первая – в чемпионате Сингапура, вторая – в лиге Брунея.

– Какой уровень у чемпионата Сингапура?

– Для нашей команды – хороший. Сингапур – одна из лучших лиг АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, в ее футбольную федерацию входят Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины). После чемпионата Малайзии, думаю.

– Получается, все лучшие игроки Брунея выступают за ДПММ? Это такой базовый клуб сборной, правильно?

– Да.

– В России мало знают про Бруней. Расскажите, вы профессиональный футболист?

– В Брунее большая часть игроков – непрофессионалы. Футбол – не основная работа, у нас есть и другая.

– А в сборной тоже непрофессионалы?

– У нас есть двое полицейских, четверо военных. Все они играют в чемпионате Брунея.

– А вы?

– Я работаю в правительстве Брунея. Министерство внутренних дел.

В Россию не приехали четыре футболиста сборной Брунея. Основной вратарь женился, остальные – из-за травм. Брунейцы не знают никого из сборной России

– Мы слышали, что в Россию приехали не все лучшие игроки сборной Брунея. Это правда?

– Да. Потому что у некоторых травмы, а наш основной вратарь только что женился.

– Сколько человек не приехало?

– Двое из ДПММ.

– А всего?

– Четверо. Да. Думаю, четверо.

– Что вы знаете о России?

– Весь мир знает Россию. Россия играла на чемпионате мира. Чемпионат России все знают. Сыграть с Россией для нас – огромная возможность. Товарищеский матч не будет для нас простым.

– Каких российских футболистов вы знаете?

– Россия… Россия… (улыбается). Ни одной мысли.

– Не знаете ни одного игрока?

– Да. Может, кого-то помню, но имена не приходят в голову. Может, если увижу, пойму, что знаю.

– А какие-то футбольные команды из России знаете?

– Конечно! ЦСКА Москва, «Зенит». Наверное, все. Еще одна команда, она сильная, играла в Лиге чемпионов.

– Как смотрят футбол в Брунее? За какими европейскими турнирами следите: Лига чемпионов, АПЛ, Серия А?

– Все смотрим. Серию А, АПЛ, Лигу чемпионов. Все смотрим, все лиги, все команды.

– Какая ваша любимая команда, тренер, игрок?

– Я болею за «Манчестер Юнайтед». Любимый игрок – Хаби Алонсо.

Бруней добирался до Краснодара почти сутки, тяжелее всего – переезд на автобусе из Минеральных Вод до Краснодара

– Как вы добирались до Краснодара?

– Это была очень-очень длинная дорога . Сначала летели из Брунея в Дубай, восемь часов. Потом из Дубая…

– В Минеральные Воды, да?

– Минеральные Воды, верно. Часа четыре.

– А потом?

– На автобусе. Наверное, часов шесть. Целый день в дороге. Было непросто.

– На сколько вы останетесь в России?

– На неделю. Мы сыграем со сборной России, потом – против «Краснодара». Улетаем 20 ноября.

– Какая самая сильная сборная, против которой вы играли?

– В Европе? Мы впервые выйдем против европейской сборной. Мы играли против команд с Ближнего Востока. Саудовская Аравия – самая сильная.

– Насколько сложно было против Саудовской Аравии?

– Это намного более высокий уровень по сравнению с нами. А теперь – Россия. Нам предстоит хороший опыт. Большинство игроков в восторге от возможности сыграть с Россией. Это же вообще наш первый матч в Европе.

– Вы не боитесь?

– Лично я – нет (смеется). Это же такие же 11 футболистов. Но не могу сказать про молодых ребят. Верю, что игра доставит им радость. Мы не надеемся победить, но хотим провести хороший матч и получить большой опыт против одной из самых сильных команд в Европе.

– Как вы думаете, сможете забить хотя бы один гол?

– (Смеется) Надеюсь!

– То есть даже счет 0:7 или 0:8 не расстроит?

– Это все равно будет хороший опыт. Россия – сильная команда, у вас сильная лига и игроки. Но постараемся не пропустить больше семи или восьми. Просто хотим провести хороший матч.

– Вы понимаете, зачем сборная России пригласила вас сыграть товарищеский матч?

– (Улыбается) Я не знаю. (Смеется). Я не знаю, почему они позвали нас, маленькую-маленькую страну из Азии. Но для меня и других игроков – это большой восторг, возможность сыграть с Россией. Впервые в Европе.

Бруней ✈️ Дубай ✈️ Минводы 🚌 Краснодар – 18 часов ради матча с Россией. Тут только 6 игроков основы

Фото: Ярослав Сусов; en.wikipedia.org ; instagram.com/fa.bruneidarussalam ; instagram.com/officialdpmmfc