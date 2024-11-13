Тренер Брунея Винисиус: «Знаем, что Россия агрессивна и много владеет мячом. Гильерме помогал с информацией – я тренировал его, когда ему было 13. Мы готовы»

Тренер сборной Брунея считает, что команда готова к матчу с Россией.

Товарищеская игра команд пройдет в Краснодаре в пятницу, 15 ноября.

– Кого можете выделить из российских игроков? И что знаете о сборной России в принципе?

– Знаю, что сейчас Валерий Карпин миксует сборную, вызывает молодых игроков.

С информацией по сборной России мне помогал Гильерме, который играл в вашей национальной команде. Я тренировал его, когда он был ребенком, точнее, ему было лет 13. Я иногда с ним общаюсь не только про футбол. И вот Гильерме мне сказал про сборную, как она сейчас готовится к играм. Так что мы ко многому готовы.

Мы знаем игровую схему, знаем, что Россия агрессивна и много владеет мячом. Когда мяч в ногах у вашей сборной, она старается двигаться впереди и играет в короткий пас. Мы провели отличную работу.

Также Гильерме сказал, что тут холодно, тяжелая погода. Нам и правда будет тяжело, все же в Брунее намного теплее. Но мы готовы к такому, меня предупредили, – сказал Винисиус Эутропио.