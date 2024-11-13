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Тренер Брунея о составе на матч с Россией: «Не скажу, что это микс первой и второй команд. Недосчитались 5-6 человек из лиги Сингапура – на их место взяли новеньких»

Главный тренер сборной Брунея рассказал о составе команды на матч с Россией.

Тоарищеский матч России и Брунея пройдет в Краснодаре в пятницу, 15 ноября.

– После этого долгого перелета нам стоит хорошо восстановиться, чтобы хорошо сыграть в этом матче. Дорога правда была долгая и выматывающая.

– Было много разговоров – первая команда к нам едет или вторая. Какая сборная приехала играть в Россию?

– Мы недосчитались некоторых игроков на эту игру, около пяти‑шести человек. Они не помогут нам в этой игре.

Наш тренерский штаб начал работу не так давно, у нас было не так много времени. Так вышло, что мы правда приехали без какой‑то части команды.

– У них сейчас идет сезон, из‑за этого?

– Да, они играют в сингапурской лиге. Большая часть команды, которая приехала, играет в Премьер‑лиге Брунея.

Не могу сказать, что это микс первой и второй команд. На место тех, кто отсутствовал, мы взяли не дублеров, а новеньких, которые еще не играли в национальной команде, – сказал Винисиус Эутропио.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoвысшая лига Сингапур
Винисиус Эутропио
logoсборная Брунея
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