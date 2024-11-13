Тренер Брунея о составе на матч с Россией: «Не скажу, что это микс первой и второй команд. Недосчитались 5-6 человек из лиги Сингапура – на их место взяли новеньких»
Тоарищеский матч России и Брунея пройдет в Краснодаре в пятницу, 15 ноября.
– После этого долгого перелета нам стоит хорошо восстановиться, чтобы хорошо сыграть в этом матче. Дорога правда была долгая и выматывающая.
– Было много разговоров – первая команда к нам едет или вторая. Какая сборная приехала играть в Россию?
– Мы недосчитались некоторых игроков на эту игру, около пяти‑шести человек. Они не помогут нам в этой игре.
Наш тренерский штаб начал работу не так давно, у нас было не так много времени. Так вышло, что мы правда приехали без какой‑то части команды.
– У них сейчас идет сезон, из‑за этого?
– Да, они играют в сингапурской лиге. Большая часть команды, которая приехала, играет в Премьер‑лиге Брунея.
Не могу сказать, что это микс первой и второй команд. На место тех, кто отсутствовал, мы взяли не дублеров, а новеньких, которые еще не играли в национальной команде, – сказал Винисиус Эутропио.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий