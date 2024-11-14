Префект полиции Парижа: «Произошел абсолютный взрыв антисемитизма – оскорблений, провокаций, насилия. Более 500 случаев с начала года – в 2022-м их было около сотни»
Сегодня Франция сыграет с Израилем на «стад де Франс» в рамках Лиги наций УЕФА. Префект полиции Парижа Лоран Нуньес ранее отметил напряженность в связи с пропалестинскими акциями.
Сообщалось, что на матче будет реализован удвоенный контроль и обыск с проверкой личности обладателя билета. Израильскую сборную будет охранять элитное подразделение «Рейд».
«Произошел абсолютный взрыв антисемитских выступлений. За десять месяцев с начала года мы зафиксировали более 500 актов антисемитизма – в 2022 году их было около сотни.
Под антисемитизмом я имею в виду оскорбления, провокации, ярлыки. Вплоть до физического насилия – к счастью, в более ограниченном количестве, но мы охватываем все случаи», – сказал Лоран Нуньес.
На матч Франции с Израилем продано лишь 20 000 билетов – возможен антирекорд посещаемости сборной на «Стад де Франс». Поле окружили решетками с шипами
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