Префект полиции Парижа о матче Франция – Израиль: «Мы видим напряженность в связи с пропалестинскими акциями. Реакция на провокации будет предельно жесткой»

Префект полиции Парижа высказался о безопасности на матче Франция – Израиль.

Ранее стало известно о запланированной в Сен-Дени пропалестинской демонстрации при поддержке левой партии «Непокоренная Франция» (LFI). Целью демонстрации служит в том числе отмена матча Лиги наций. Шествие может пройти всего в 1,5 км от «Стад де Франс», где состоится сегодняшний матч. Это может вызвать серьезные проблемы, поскольку израильские болельщики будут вынуждены пройти через него, чтобы попасть на стадион.

В случае угроз «нарушения общественного порядка» парижской полиции придется запретить демонстрацию.

«Особой угрозы нет, но это по-прежнему матч с высоким риском. Мы видим напряженность, особенно связанную с пропалестинскими демонстрациями. Поэтому мы должны сохранять предельную концентрацию.

Реакция сил внутренней безопасности, находящихся под моим руководством, будет чрезвычайно жесткой. Хотелось бы, чтобы это прозвучало обнадеживающе, но твердо для тех, кто хочет спровоцировать беспорядки.

Демонстрация беспокоит меня не больше, чем остальное – это митинг. Если бы люди не могли пройти [на стадион] мы воспрепятствовали бы его проведению», – сказал Лоран Нуньес.

На матч Франции с Израилем продано лишь 20 000 билетов – возможен антирекорд посещаемости сборной на «Стад де Франс». Поле окружили решетками с шипами