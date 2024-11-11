Макрон посетит матч Франции и Израиля в Лиге наций. Полиция усилит меры безопасности после нападений на фанатов «Маккаби» в Амстердаме, вокруг стадиона установят «антитеррористический периметр безопасности»
Национальные команды сыграют в четверг на стадионе «Стад де Франс».
«Ожидаемое присутствие Макрона – это не только демонстрация поддержки французской сборной, но и намерение передать «послание братства и солидарности после невыносимых антисемитских актов, последовавших за матчем в Амстердаме», – сказал один из приближенных президента Франции.
Напомним, после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошла серия нападений на болельщиков клуба из Израиля.
Полиция Парижа заявила, что усилит меры безопасности в связи со случившимся в Нидерландах. Чтобы подготовиться к матчу, французы контактировали с израильскими властями и силами безопасности.
4000 офицеров и 1600 сотрудников «Стад де Франс» будут задействованы для обеспечения безопасности на стадионе и вокруг него. 2500 полицейских будут размещены вокруг стадиона, расположенного к северу от французской столицы, в дополнение к 1500 в Париже и на общественном транспорте. Проверки безопасности будут усилены, включая досмотры людей и сумок.
«Напряженный контекст делает этот матч событием высокого риска для нас. Вокруг стадиона будет установлен антитеррористический периметр безопасности», – сообщил начальник полиции Парижа Лоран Нуньес в эфире BFM TV.
Власти Израиля посоветовали своим гражданам не идти на матч Лиги наций с Францией в Париже и не посещать спортивные и культурные мероприятия на неделе после атак в Амстердаме
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