Упамекано о матче с Израилем: «Я здесь, чтобы играть – надеюсь, однажды мы обретем мир во всех странах. Не видел, что случилось в Амстердаме»
Дайо Упамекано высказался о предстоящем матче с Израилем в Лиге наций.
Франция и Израиль сыграют в четверг на «Стад де Франс». После нападений на фанатов «Маккаби» из Тель-Авива в Амстердаме после матча с «Аяксом» в Лиге Европы власти Франции выступили против переноса матча, однако в день игры полиция Парижа усилит меры безопасности.
«Не знаю, как бы отнесся к переносу матча. Я здесь только для того, чтобы играть. Я люблю играть в футбол с детства. Надеюсь, что однажды мы снова обретем мир во всех странах.
Я могу понять, почему люди не хотят приходить. Это их выбор. Мы по-прежнему будем сражаться на поле. Мы намерены сосредоточиться на предстоящем матче. Извините, но я не видел, что произошло в Амстердаме», – сказал защитник «Баварии» и сборной Франции.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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