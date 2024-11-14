Жирков о словах Дзюбы про Семака: «Нет смысла обижаться на тренера, если твое время в команде подходит к концу. После окончания карьеры это уже детские шалости»

Юрий Жирков отреагировал на слова Артема Дзюбы о тренерах.

Ранее форвард «Акрона» заявил в интервью, что не пожмет руку Сергею Семаку и Михаилу Галактионову .

«Даже по личному опыту могу сказать, что когда человека убирают из команды, то тренер иногда ничего не говорил – руководство команды сообщало решение, и все. И нет смысла обижаться, если твое время в команде подходит к концу, так можно всю карьеру на любого тренера обижаться. Но это его право, у него свое мнение.

Какие бы отношения ни были между тренером и игроком, после окончания карьеры это уже воспринимается как детские шалости. Учась сейчас на тренера, понимаешь, какую работу он проделывает: у главного тренера больше 20 игроков, и каждому угодить невозможно», – сказал бывший игрок «Зенита » и сборной России.

Дзюба о Семаке: «Сделал так, чтобы я не продлил контракт с «Зенитом». Потом тянет руку: «Артем!» Я сказал: «Не хочу с вами здороваться, вообще соприкасаться. До свидания». Это не конфликт»

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»)