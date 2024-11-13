Семак о словах Дзюбы: «Игроки, которые реже появляются в составе, обижаются на тренера, это нормально. Переживем, для всех хорошим не будешь»

Сергей Семак отреагировал на заявление Артема Дзюбы.

– Как отнеслись к словам Артема Дзюбы о вас в недавнем интервью? Насколько он говорит истину?

– Это типичная ситуация. Все игроки, которые играют, довольны. Игроки, которые реже появляются в составе, обижаются на главного тренера. Это нормальная картина и достаточно распространенная ситуация.

Вопросов у меня никаких нет. Я давно не смотрю никакие сюжеты и передачи. Отрывки видел, но ничего страшного. Переживем, для всех хорошим не будешь, – сказал главный тренер «Зенита ».

Дзюба о Семаке: «Сделал так, чтобы я не продлил контракт с «Зенитом». Потом тянет руку: «Артем!» Я сказал: «Не хочу с вами здороваться, вообще соприкасаться. До свидания». Это не конфликт»

Дзюба не пожмет руку Галактионову и Семаку: «Не соизволили уделить мне две секунды и сказать простое «Спасибо». Испугались. С чего мне играть в лицемерие?»