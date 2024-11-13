  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак о словах Дзюбы: «Игроки, которые реже появляются в составе, обижаются на тренера, это нормально. Переживем, для всех хорошим не будешь»
29

Семак о словах Дзюбы: «Игроки, которые реже появляются в составе, обижаются на тренера, это нормально. Переживем, для всех хорошим не будешь»

Сергей Семак отреагировал на заявление Артема Дзюбы.

– Как отнеслись к словам Артема Дзюбы о вас в недавнем интервью? Насколько он говорит истину?

– Это типичная ситуация. Все игроки, которые играют, довольны. Игроки, которые реже появляются в составе, обижаются на главного тренера. Это нормальная картина и достаточно распространенная ситуация.

Вопросов у меня никаких нет. Я давно не смотрю никакие сюжеты и передачи. Отрывки видел, но ничего страшного. Переживем, для всех хорошим не будешь, – сказал главный тренер «Зенита». 

Дзюба о Семаке: «Сделал так, чтобы я не продлил контракт с «Зенитом». Потом тянет руку: «Артем!» Я сказал: «Не хочу с вами здороваться, вообще соприкасаться. До свидания». Это не конфликт»

Дзюба не пожмет руку Галактионову и Семаку: «Не соизволили уделить мне две секунды и сказать простое «Спасибо». Испугались. С чего мне играть в лицемерие?»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoАртем Дзюба
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoАкрон
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Черданцев о матчах с Брунеем и Сирией: «Это уже перебор. С точки зрения уровня соперников должна быть грань, которую не нужно переходить – это превращается в фарс»
2 минуты назад
ФИФА хочет продолжить тестирование системы тренерских запросов в качестве альтернативы ВАР. Ее планируют использовать в лигах «с меньшим количеством ресурсов»
211 минут назад
«Интер Майами» Месси может получить высокий посев при жеребьевке чемпионата мира среди клубов, несмотря на вылет из плей-офф МЛС
614 минут назад
«Сирена» ищет аккаунт-менеджера для работы с ключевыми клиентами. Откликайтесь, вместе сделаем лучшие спецпроекты!
33 минуты назадВакансия
Нагучев не смотрел интервью Дзюбы: «Уверен, что там 7-летний ребенок с синдромом Туретта пытается отыскать всех, кто его обидел. Все с детства знают, что лучше не говорить долгоиграющей #####»
8354 минуты назад
Глава Ла Лиги Тебас: «10 лет назад на стадионах звучали расистские и гомофобные кричалки, сейчас их скандируют всего 1-2 человека. Фанаты сами указывают на зачинщиков»
13сегодня, 08:32
Деку о незасчитанном голе Ямаля в класико: «Это проблема не только «Барсы». Завтра такое может случиться с «Атлетико», «Мадридом», «Севильей». Нужно сделать футбол понятным для всех»
39сегодня, 08:17
Артем Дзюба: «Батраков аномально круто идет, и это очень классно. Желаю ему 30 забить и 30 отдать. Но подождите, пока у него закончатся голы – а они закончатся, как у Беллингема»
31сегодня, 08:09
Знаете про проклятие «Бенфики»? Здесь его можно снять 🧿
сегодня, 07:00Спецпроект
«80% нападающих у нас в подметки не годятся Дзюбе. У меня нет сомнений, что он побьет рекорд по голам за сборную». Ловчев об Артеме
15сегодня, 06:55
Ко всем новостям
Последние новости
В окружении Мбаппе не согласны со словами Дешама про невызов Килиана по собственному решению: «Это неверная или неполная информация»
225 минут назад
Агуэро поддержал клубный ЧМ: «Будет интересно как зрителям, так и игрокам. Нагрузка не будет проблемой, они привыкли выступать на чемпионатах мира, Кубках Америки, Евро»
447 минут назад
Кордоба – лучший игрок «Краснодара» в октябре. У форварда 3+1 в 4 матчах месяца
сегодня, 08:30
«Когда «Пари НН» станет коктейлем Молотова, будем довольны. Мы должны быть яркими и быть угрозой для больших и малых клубов». Директор клуба о работе Гончаренко
2сегодня, 07:58
Марио Личка о стажировке Мостового в «Динамо»: «Как тренера его не знаю. Он смотрел за нашими тренировками и немного поговорил с Марцелом. На этом все»
15сегодня, 07:30
Пирес о том, что Салаха не было в списке претендентов на «Золотой мяч»: «С ним обошлись несправедливо. Это ошибка журналистов. Есть люди, которые не особо разбираются в футболе»
8сегодня, 06:40
«Спартак» займет почетное 4-5-е место. У «Акрона» другие задачи – остаться в РПЛ». Канчельскис о словах Дзюбы про равные шансы клубов на титул
12сегодня, 04:58
Божович о том, что Карпин не уходит из «Ростова»: «Наверняка у него очень хорошие отношения с руководством. По потенциалу он мог бы работать в условной «Севилье»
11сегодня, 04:36
Селюк о словах Дзюбы про агентов: «В Европу его никто не подписал. Он с неправильными людьми работал, эти высказывания – определенные обиды»
13сегодня, 04:25
Раньери может возглавить «Рому» в 3-й раз. 73-летний тренер отправился на переговоры с владельцами клуба
21вчера, 22:07