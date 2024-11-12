Пирес о Мбаппе: «Конфликта с Дешамом нет. Килиан не показывает привычного уровня, и Дидье сообщил, что не вызовет его в сборную. Дать ему отдых – это не кризис»
Робер Пирес считает, что между Килианом Мбаппе и Дидье Дешамом нет конфликта.
Ранее стало известно, что нападающий «Реала» не сыграет за национальную команду Франции в матчах против Израиля и Италии в Лиге наций.
«Не существует никакого конфликта между Мбаппе и Дешамом. Просто Мбаппе сейчас не показывает привычного уровня [игры], и Дешам сообщил ему по телефону, что не вызовет его в сборную.
Мбаппе – очень важный игрок для сборной Франции, и, с моей точки зрения, дать ему отдых в данный момент – это не проблема, не кризис», – заявил экс-игрок сборной Франции и «Арсенала» для MBC MASR 2.
📸 Мбаппе опустошен из-за критики. Килиан приехал поправлять нервишки к друзьям по «ПСЖ», но сумел вновь разозлить фанатов
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
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