Пирес о Мбаппе: «Конфликта с Дешамом нет. Килиан не показывает привычного уровня, и Дидье сообщил, что не вызовет его в сборную. Дать ему отдых – это не кризис»

Робер Пирес считает, что между Килианом Мбаппе и Дидье Дешамом нет конфликта.

Ранее стало известно, что нападающий «Реала » не сыграет за национальную команду Франции в матчах против Израиля и Италии в Лиге наций.

«Не существует никакого конфликта между Мбаппе и Дешамом . Просто Мбаппе сейчас не показывает привычного уровня [игры], и Дешам сообщил ему по телефону, что не вызовет его в сборную.

Мбаппе – очень важный игрок для сборной Франции, и, с моей точки зрения, дать ему отдых в данный момент – это не проблема, не кризис», – заявил экс-игрок сборной Франции и «Арсенала» для MBC MASR 2.

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