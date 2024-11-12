«Мбаппе сказал: «У меня травма», – а через 3 дня играл за «Реал». Дешама выставили идиотом – он не мог этого допустить». Журналист Риоло о невызове Килиана в сборную Франции

Журналист Даниэль Риоло высказался о невызове Килиана Мбаппе в сборную Франции.

Нападающий «Реала » не примет участия в матчах Лиги наций в ноябре – главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил , что не вызвал Мбаппе по собственному решению. Ранее Килиан пропустил октябрьский сбор национальной команды из-за повреждения.

«Есть только одна причина. Я на 1000% уверен, что Дешам мстит ему за то, что произошло накануне. Не за то, что он не приехал – если бы это было по взаимной договоренности, все было бы в порядке. Просто [Мбаппе сказал]: «Я не приеду, у меня травма», – а через три дня после этого играл [за «Реал»].

Дешам должен был что-то сказать, ведь все оказалось ложью, и тем самым его выставили идиотом. Он не мог допустить этого с точки зрения авторитета и даже просто с человеческой точки зрения. В этом отношении я скорее понимаю его решение. Он не вызвал Мбаппе из-за этого», – сказал Риоло в программе After Foot.