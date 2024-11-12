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📸 Мбаппе опустошен из-за критики. Килиан приехал поправлять нервишки к друзьям по «ПСЖ», но сумел вновь разозлить фанатов

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Килиан Мбаппе не попал в состав сборной Франции на ноябрьские матчи. По словам Дешама, капитан хотел присоединиться к национальной команде, но тренер решил оставить нападающего набирать форму в Мадриде.

L’Équipe сообщает, что моральное состояние француза оставляет желать лучшего. Кики вторые сборы подряд остается за бортом национальной команды, а в «Реале» он не может забить с октября. Ненависть и оскорбления, которые он получает из Франции, сильно повлияли на него. Сейчас нападающий эмоционально и психологически опустошен, пишет L’Équipe.

Поправлять психическое здоровье Килиан решил в родном Париже. В компании друзей из «ПСЖ» Мбаппе сыграл в падел.

Провел вечер с Хакими.

Даже играя с другом в приставку, Мбаппе сумел вновь навлечь на себя гнев фанатов. Болельщики разглядели на фото позади Килиана и Ашрафа кальян.

В соцсетях Килиана ругают, но некоторые встали на защиту француза:

💭 «У игроков есть жизнь вне футбола, но это позор для капитана – уклоняться от выступлений за свою национальную команду, чтобы сосредоточиться на клубном футболе и погоне за «Золотым мячом». Стыдоба».

💭 «Так он приходит в форму? Раскуривая кальян вместе со своим другом? Он мог хотя бы не выкладывать эту фотографию».

💭«Надеюсь, кальян не для футболистов, а для тех, кто находится с ними в комнате. Мбаппе нужно думать о том, как вновь начать показывать результаты».

💭 «Мне не хватало еще того факта, что Мбаппе проводит свои выходные за курением. Этот парень снова смеется над всеми фанатами «Мадрида».

💭 «Как Мбаппе тренируется, чтобы вновь быть на высоте? Он курит кальян со своим бывшим одноклубником. Так ему не стать великим футболистом».

💭 «Давайте не будет судить по одной фотографии, мы не знаем, чей это кальян. Сейчас Мбаппе нужна поддержка от болельщиков».

Как пишет журналист Ромен Молина, в сложившихся условиях Килиан больше не хочет играть за сборную Франции. У капитана испортились отношения с Дешамом, добавляет корреспондент.

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