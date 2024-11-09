Худший месяц Мбаппе: проблемы и в сборной, и в «Реале», и с законом

Все навалилось.

Килиан Мбаппе страдает после того, как исполнил мечту о переходе в «Реал». Причем вдруг в последний месяц, хотя сентябрь после травмы был обнадеживающим.

На старте в Мадриде многовато проблем. Переросло, похоже, в депрессию на фоне игровых сложностей и скандальной поездки в Швецию месяц назад. Усугубляет то, что параллельно повалился и «Реал» в целом: получили 0:4 от «Барселоны» в класико, следом проиграли «Милану» в Лиге чемпионов и опустились на 18-е место.

Килиана не вызывают в сборную две паузы подряд. И призывают лишить повязки

В сборной Франции у Мбаппе не все ровно. И вот новый виток.

В марте Килиана сделали капитаном. Но во время Евро-2024 он в этом статусе стал одним из самых политически активных футболистов страны – выступал против ультраправой партии. В ответ получил огромную порцию критики за не самое яркое выступление на турнире. Сам Килиан забил всего один гол – и то с пенальти.

После Евро Килиан сыграл за сборную всего дважды – в сентябре. После этого нападающий «Реала» попросил не вызывать его на октябрьский сбор – попросил передышку после сложного старта сезона и восстановления от травмы (хотя за «Реал» было лишь два матча). По ходу международной паузы Мбаппе влип в скандал (о нем ниже). И, конечно, получил еще критики – требовали даже лишить капитанства.

Ноябрьская пауза – и Килиан снова не вызван. Теперь это уже инициатива Дидье Дешама. Тренер объяснил: «Я обсудил все с Мбаппе и принял решение. Так будет лучше. Он хотел приехать, но я принял решение. Это не из-за каких-то других проблем».

Ситуация усугубляется тем, что из-за решения сделать капитаном Мбаппе очень расстроился Антуан Гризманн. Настолько, что закончил карьеру в сборной Франции. Игрок «Атлетико» посчитал, что к нему не проявили должного уважения и даже публично заявил об этом. А потом это же подтвердил еще и Оливье Жиру.

Теперь есть инсайд и том, что это сам Мбаппе не хочет играть за сборную Дешама, потому что они поссорились.

Вместо матча сборной – скандал с изнасилованием в Стокгольме. Напоминаем, что за шум

Часть октябрьской паузы Килиан провел в Стокгольме вместе с другом и экс-одноклубником Норди Мукиеле. Там Мбаппе пошел в ночной клуб: хотел остаться инкогнито – ради этого у всех посетителей заведения забрали смартфоны. Но план не сработал. Более того – возник новый скандал.

Полноценные проблемы с законом: Килиана обвинили в сексуализированном насилии и домогательствах. Предполагаемое преступление произошло 10 октября. Шведское издание Expressen со ссылкой на официальные документы пишет, что полиция получила заявление спустя два дня – и что под следствием именно Мбаппе. По данным Aftonbladet, следователи были в стокгольмском отеле, где останавливался игрок с друзьями.

Шведская прокуратура не упоминала имя Мбаппе, но местный телеканал TV4 тоже сообщил, что расследование ведется в отношении француза: при обращении в полицию пострадавшая сообщила, что подверглась сексуальному насилию со стороны Килиана. Причем она обратилась именно в отделение больницы для жертв изнасилований.

Сейчас Мбаппе присвоен статус «обоснованно подозревается». Это низшая степень подозрения у шведской полиции. Но идет расследование, а вокруг футболиста – напряжение. Сам Килиан намекнул на заказ со стороны «ПСЖ».

«ПСЖ» не выплатил долг – судятся всю осень. За 55 млн евро

Параллельно с делом о насилии развивался и другой неприятный для Мбаппе сюжет: он судился с «Пари Сен-Жермен» по поводу задолженности на 55 млн евро – это неуплаченная игроку зарплата и бонусы по контракту.

Провели уже второе слушание по делу – первое Килиан выиграл, но «ПСЖ» отказался платить и подал апелляцию. Рассмотрение запланировали на 15 октября, а стокгольмский скандал развернулся 14-го. Поэтому Мбаппе выступил с прозрачнейшим намеком: «Фэйковые новости! Это так предсказуемо. За день до слушания – как будто случайно, не так ли?»

«ПСЖ» эти намеки не понравились. Там назвали поведение бывшего игрока позором. И все же 25 октября апелляцию клуба отклонили и обязали выплатить Килиану все деньги. Парижане снова пошли в отказ: деньги не переводят, давят через СМИ и готовятся судиться дальше.

Можно предположить, что незакрытые дела с прошлым работодателем мешают Мбаппе и на новом месте.

Мбаппе – самый критикуемый игрок «Реала». Почему?

Все было бы не так страшно, если бы в «Мадриде» у Килиана дела шли хорошо. Но ведь и по игре в последнее время грусть. Да, есть уже восемь голов в сезоне, но из них три – с пенальти. Еще хуже, что с начала октября всего один забитый за шесть матчей – «Сельте». В сентябре его признали лучшим игроком, после 7 (6+1) результативных действий в пяти матчах за месяц, но вот после все скисло.

Параллельно француза обвиняют в проблемах клуба. Мбаппе и Винисиус пока мешают друг другу: француза заставляют играть центральным нападающим, чтобы все поместились, а он больше хочет привычной роли слева. А еще – чтобы вся игра была заточена на него, как в «ПСЖ», а не сложных командных взаимодействий.

Килиан не отрабатывает в обороне , это сказвывается на балансе и злит партнеров. Как итог – все рушится, команда страдает. Звучат даже инсайды, что клуб разочарован подписанием .

Порцию критики после поражения от «Милана» в Лиге чемпионов выдал даже Тьерри Анри: «Думаю, команда разочарована им, и я могу легко это понять. Мбаппе нужно делать больше. Ему нужно дать время, но в то же время он должен научиться играть девятку, иметь желание и волю проявить себя. Посмотрите на Беллингема. Десятка пытается прорвать линию обороны, убегает назад, возвращается, обороняется... Как вы думаете, Беллингему нравится возвращаться в защиту? Он делает это, потому что должен».

Проваленный классико только усугубил, терпение пропало даже у фанатов «Реала». В матче против «Барсы» Мбаппе восемь раз попал в офсайд и не реализовал ни одного момента. На фоне проблем Мбаппе критикуют больше всех. Больше Анчелотти, Винисиуса и всех остальных.

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У Мбаппе уже бывали игровые спады – без них невозможно. Но именно последние несколько месяцев стали самыми сложными в карьере Килиана. Скандалов и проблем пока больше, чем успехов на поле. Сможет ли француз это исправить?

Фото: IMAGO/Jonathan Moscrop, Gao Jing/XinHua/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Angel Martinez; East News /FRANCK FIFE / AFP, TT News Agency via AFP