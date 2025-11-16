  • Спортс
Фонт обвинил Лапорту в использовании ресурсов «Барсы» в предвыборной кампании – маскота Кота и трофеев: «Это конфликт интересов – и незаконно, скорее всего»

Виктор Фонт выступил с новым обвинением в адрес Жоана Лапорты.

Бывший кандидат на пост президента «Барселоны» Виктор Фонт обвинил Жоана Лапорту в том, что он использует ресурсы клуба для ведения кампании перед предстоящими выборами.

Действующий президент сине-гранатовых в среду организует мероприятие для членов клуба, на котором будет присутствовать маскот клуба Кот, а также будут выставлены трофеи клуба за прошлый сезон.

«Вести кампанию с использованием ресурсов клуба означает конфликт интересов, и, скорее всего, это незаконно», – написал Фонт в социальных сетях.

У самого Фонта в понедельник также запланировано совместное мероприятие с другими оппозиционным платформами, с которыми они вместе намерены принять участие в выборах.

«Нам тоже следовало бы попросить, чтобы клуб предоставил нам маскота Кота и трофеи прошлого сезона для мероприятия, которое у нас пройдет в этот понедельник», – добавил Фонт.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
