Фонт обвинил Лапорту в использовании ресурсов «Барсы» в предвыборной кампании – маскота Кота и трофеев: «Это конфликт интересов – и незаконно, скорее всего»
Бывший кандидат на пост президента «Барселоны» Виктор Фонт обвинил Жоана Лапорту в том, что он использует ресурсы клуба для ведения кампании перед предстоящими выборами.
Действующий президент сине-гранатовых в среду организует мероприятие для членов клуба, на котором будет присутствовать маскот клуба Кот, а также будут выставлены трофеи клуба за прошлый сезон.
«Вести кампанию с использованием ресурсов клуба означает конфликт интересов, и, скорее всего, это незаконно», – написал Фонт в социальных сетях.
У самого Фонта в понедельник также запланировано совместное мероприятие с другими оппозиционным платформами, с которыми они вместе намерены принять участие в выборах.
«Нам тоже следовало бы попросить, чтобы клуб предоставил нам маскота Кота и трофеи прошлого сезона для мероприятия, которое у нас пройдет в этот понедельник», – добавил Фонт.