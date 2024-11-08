Министр внутренних дел Франции против переноса домашнего матча сборной с Израилем на фоне событий в Амстердаме: «Это равносильно уступке перед насилием и антисемитизмом»
Французский министр выступил против переноса матча с Израилем.
Встреча в рамках Лиги наций должна состояться 14 ноября на стадионе «Стад де Франс» в Париже.
Прошлой ночью после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) в Амстердаме произошла серия нападений на болельщиков клуба из Израиля.
«Некоторые люди требуют перенести матч Франция – Израиль. Я этого не принимаю: Франция не отступит, так как это было бы равносильно уступке перед угрозами насилия и антисемитизма.
По моей просьбе префект полиции принимает необходимые меры безопасности, чтобы этот матч прошел на «Стад де Франс» в обычном режиме», – написал министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Брюно Ретайо
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