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Пропалестинские активисты устроили акцию протеста в здании FFF. Они против проведения матча с Израилем на «Стад де Франс» при открытых дверях

Пропалестинские активисты во Франции протестуют против матча с Израилем.

В понедельник не менее двадцати человек ворвались в здание Федерации футбола Франции (FFF) в Париже, чтобы выразить протест против проведения матча между сборными Франции и Израиля на «Стад де Франс». Команды должны встретиться 14 ноября в рамках Лиги наций. 

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на Off Investigation, в FFF предложили обсудить требования протестующих с их представителем – при условии, что остальные участники акции покинут здание. Активисты ответили отказом. 

«Мы продолжим доводить наши требования до сведения общественности. Мы очень спокойны, здесь все спокойны. Никто не подвергнется нападению, ничто не пострадает, но мы хотели бы иметь возможность объяснить причины, по которым мы крайне возмущены и шокированы объявлением о проведении такого матча, в то время как в других странах матч с Израилем был перенесен или проведен за закрытыми дверями», – заявили протестующие. 

1 ноября министр внутренних дела Франции Брюно Ретайо подтвердил, что матч пройдет на «Стад де Франс», а не в другом месте. Он заявил, что при проведении встречи будут внедрены повышенные меры безопасности, и не исключил, что зрителей будут досматривать. 

Фото: https://x.com/Offinvestigatio

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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