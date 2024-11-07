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Тюрам, Дембеле, Камавинга, Канте, Салиба, Кунде – в заявке сборной Франции на матчи с Италией и Израилем

Сборная Франции огласила заявку на ближайшие матчи.

В ноябре команда Дидье Дешама встретится со сборными Израиля и Италии. 

Килиан Мбаппе, как сообщалось ранее, в заявку не включен.

Вратари: Майк Меньян («Милан»), Брис СамбаЛанс»), Люка Шевалье («Лилль»);

Защитники: Жонатан Клосс («Ницца»), Люка Динь («Астон Вилла»), Уэсли Фофана («Челси»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Маттео Гендузи («Лацио»), Нголо Канте («Аль-Иттихад»), Куадио Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Марсель»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);

Нападающие: Брэдли Барколя, Усман Дембеле, Рандаль Коло-Муани (все – «ПСЖ»), Кристофер Нкунку («Челси»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).

Сборная Франции сыграет с командой Израиля 14 ноября, с Италией – 17-го. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
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logoАль-Иттихад Джидда
logoЛюка Динь
logoАдриен Рабьо
logoБрис Самба
logoМайк Меньян
logoНголо Канте
logoТео Эрнандес
logoКристофер Нкунку
logoМаркус Тюрам
logoДайо Упамекано
logoУсман Дембеле
logoЖюль Кунде
logoЛига наций УЕФА
logoМаттео Гендузи
logoИбраима Конате
logoРандаль Коло-Муани
logoЖонатан Клосс
logoВильям Салиба
logoЭдуардо Камавинга
logoМайкл Олисе
logoУэсли Фофана
logoКуадио Коне
logoЛюка Шевалье
logoБрэдли Барколя
logoУоррен Заир-Эмери
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