Тюрам, Дембеле, Камавинга, Канте, Салиба, Кунде – в заявке сборной Франции на матчи с Италией и Израилем

Сборная Франции огласила заявку на ближайшие матчи.

В ноябре команда Дидье Дешама встретится со сборными Израиля и Италии.

Килиан Мбаппе, как сообщалось ранее , в заявку не включен.

Вратари : Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс »), Люка Шевалье («Лилль »);

Защитники : Жонатан Клосс («Ницца»), Люка Динь («Астон Вилла»), Уэсли Фофана («Челси»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);

Полузащитники : Эдуардо Камавинга («Реал»), Маттео Гендузи («Лацио»), Нголо Канте («Аль-Иттихад»), Куадио Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Марсель»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);

Нападающие : Брэдли Барколя, Усман Дембеле, Рандаль Коло-Муани (все – «ПСЖ»), Кристофер Нкунку («Челси»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).

Сборная Франции сыграет с командой Израиля 14 ноября, с Италией – 17-го.