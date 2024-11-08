Фанатов «Маккаби» били в Амстердаме, есть раненые. Эхо палестинского конфликта

Реагируют даже Шольц и Макрон.

«Аякс» разгромил 5:0 тель-авивский «Маккаби» в Лиге Европы, но вокруг много новостей совсем не о футболе. В Амстердаме массовые инциденты, связанные с фанатами.

Фанаты «Маккаби» устроили беспорядки, на них нападали. Главное из Амстердама

Вот что происходило в столице Нидерландов вокруг матча.

● За сутки до игры конфликт гостевых болельщиков с таксистами – вспыхнул из-за того, что фанаты «Маккаби» сорвали палестинский флаг с одного из домов.

Подожгли его – и повредили несколько автомобилей, в том числе такси.

По данным De Telegraaf, таксисты начали преследовать болельщиков, а они укрылись в казино – его окружили таксисты, громко сигналили из машин.

В течение получаса никому не разрешали входить или выходить из здания, пока полиция не взяла ситуацию под контроль.

● Перед матчем фанаты собирались на площади Дам: скандировали кричалки и жгли файеры . На самой игре делали то же самое во время минуты молчания в память о жертвах наводнения в Испании.

● После матча зафиксировали еще нападения на израильских болельщиков . The Times of Israel утверждает, что нападавшие были в масках, у некоторых из них были палестинские флаги, они кричали ​​«Свободу Палестине». Известно, что нападавшие нанесли некоторым израильтянам ранения и отобрали у них паспорта. Сообщалось и об атаках на отели, где остановились болельщики «Маккаби».

Одного из пострадавших бросили в воду и держали там, пока он не произнес фразу «Палестина будет освобождена».

● Не меньше 10 человек пострадали от нападений – информация Ynet со ссылкой на Министерство иностранных дел Израиля. Суммарно 57 человек арестованы. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху распорядился направить два самолета для эвакуации фанатов.

Израильские медиа пишут, что столкновения произошли в разных местах по всему Амстердаму, а нападения были спланированными. «Здесь идет война. Они налетели на меня и ударили ножом. Я слегка ранен… Мы попали в засаду… Я своими глазами видел детей, которых зацепило взрывами. Они повсюду. Никакой полиции, полный хаос», – цитата одного из болельщиков (перевод с иврита от РИА).

Daily Mail пишет, что примерно десять израильтян госпитализированы, трое потеряли связь с семьями, один сломал ногу. Около 800 сотрудников полиции задействовали, чтобы остановить насилие. Обстановка в городе успокоилась на следующий день, но израильтянам в пятницу не рекомендовали покидать отели, а в общественных местах – демонстрировать национальные символы.

Реакция – всеобщее осуждение нападавших на израильтян

Ситуация затронула многих официальных лиц.

УЕФА осудил само насилие и выразил надежду, что «соответствующие органы определят и предъявят обвинения как можно большему числу лиц, ответственных за такие действия».

«Любой, кто нападает на евреев, нападает на всех нас. Евреи должны чувствовать себя в безопасности в Европе», – вступил канцлер Германии Олаф Шольц.

Президент Франции Эммануэль Макрон акцентирует на общей борьбе с антисемитами: «Насилие в отношении израильских граждан в Амстердаме напоминает о самых позорных временах в истории. Я решительно осуждаю его и выражаю свою поддержку пострадавшим. Франция продолжит неустанно бороться с отвратительным антисемитизмом».

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с тем же посылом: «Решительно осуждаю эти неприемлемые действия. Антисемитизму нет места в Европе. И мы полны решимости бороться со всеми формами ненависти».

Лидер крайне правых голландцев Герт Вилдерс пошел еще дальше: «Похоже на охоту на евреев на улицах Амстердама. Арестуйте и депортируйте мультикультурную мразь, напавшую на фанатов «Маккаби Тель-Авив» на наших улицах».

Конфликт произошел даже между футболистами. Игрок «Галатасарая» Хаким Зиеш поделился в соцсетях скриншотами с защищающимися фанатами, подписав их «Когда нет женщин и детей, они убегают» и добавил фразу в поддержку Палестины. Форвард «Маккаби» Эран Захави гневно отреагировал: «Глупый сторонник террора». И обратился к УЕФА: «Надеюсь, вы видите это и накажете его!»

***

«Маккаби» осталось еще два выездных матча Лиги Европы. Причем следующий, 28 ноября, должен был пройти в Стамбуле, но его – с «Бешикташем» – еще до этих инцидентов перенесли на нейтральное поле по просьбе турецких властей, там заранее предусмотрели, что приезд команды из Израиля слишком будет слишком небезопасным для всех. Место проведения пока еще не назвали.

Кроме того, в предпоследнем туре, в январе «Маккаби» ехать в Норвегию к «Буде-Глимт» Никиты Хайкина.

Первая победа «МЮ», 6:0 «Челси» за тайм, кровавое празднование защитника «Бетиса». Главное в ЛЕ и ЛК

Фото: East News /Mouneb Taim / ANADOLU / Anadolu via AFP, JEROEN JUMELET / ANP MAG / ANP via AFP, Ludovic MARIN / AFP, AP Photo InterVision, JACK GUEZ/AFP, KOEN VAN WEEL/AFP, Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP