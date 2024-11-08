Дешам о матче с Израилем: «Не знаю, лучшее ли это решение. Политический контекст очень сложный. У игроков есть право выразить свое мнение, не могу запретить»

Дидье Дешам высказался об игре Франция – Израиль в сложных политических условиях.

«Не знаю, лучшее ли это решение. Знаю, порой мне приписывают власть, зачастую ошибочно, которой я не обладаю. Не мне решать. Спрашивайте у президента федерации. Очевидно, это больше относится к министерству, властям.

Хорошо это или плохо... В любом случае это должно оставаться футбольным матчем, хотя очень сложный политический контекст не должен игнорироваться. Хорошо это или плохо, каждый пусть решает сам. Я здесь не для того, чтобы судить, у меня нет права голоса в таких вопросах.

Вызванные в сборную Франции футболисты относятся к определенному поколению, что касается меня, то у меня нет страниц в соцсетях. Всегда одно и то же: одни говорят, что игрокам нужно выразить свое мнение, другие – что не нужно. Они граждане нашей страны. Я не буду говорить им, о чем можно говорить, а о чем нельзя.

Надо лишь дать им понять, что на сегодняшний день есть очень, очень чувствительные темы, вот и все. И все это понимают. У них есть право выразить свое мнение, и кто-то это сделает. У каждого свои убеждения. С моей стороны и со стороны федерации не будет и не может быть никаких запретов. Но, конечно, контекст очень сложный», – сказал главный тренер сборной Франции .