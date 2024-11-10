Ташуев про 1:2: «Не «Зенит» выиграл, а «Ахмат» подарил победу. Каждый матч практически сами себе забиваем – злой рок. Нужно возвращать удачу»

Сергей Ташуев прокомментировал поражение в матче с «Зенитом».

В 15-м туре Мир РПЛ «Ахмат» уступил в Грозном со счетом 1:2.

«Уже устал повторять, каждый матч сами себе проигрываем. Не «Зенит » сегодня выиграл, а мы просто подарили победу. Какой‑то злой рок, каждый матч практически сами себе забиваем, главное – ничего этому не предвещает. Удача явно отошла от нас, нужно ее возвращать.

Сейчас в раздевалке поблагодарил ребят, показывали доминирующую игру, во втором тайме имели большое преимущество. Футболисты показали, что они сильная команда, все‑таки играли против чемпиона России», – сказал главный тренер «Ахмата ».