Ташуев про 1:2: «Не «Зенит» выиграл, а «Ахмат» подарил победу. Каждый матч практически сами себе забиваем – злой рок. Нужно возвращать удачу»
Сергей Ташуев прокомментировал поражение в матче с «Зенитом».
В 15-м туре Мир РПЛ «Ахмат» уступил в Грозном со счетом 1:2.
«Уже устал повторять, каждый матч сами себе проигрываем. Не «Зенит» сегодня выиграл, а мы просто подарили победу. Какой‑то злой рок, каждый матч практически сами себе забиваем, главное – ничего этому не предвещает. Удача явно отошла от нас, нужно ее возвращать.
Сейчас в раздевалке поблагодарил ребят, показывали доминирующую игру, во втором тайме имели большое преимущество. Футболисты показали, что они сильная команда, все‑таки играли против чемпиона России», – сказал главный тренер «Ахмата».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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