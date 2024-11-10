Семак про 2:1 с «Ахматом»: «Тяжелое поле, тяжелая игра, очень много борьбы. Здесь всем сложно играть, тем ценнее победа «Зенита»
– Тяжелое поле, тяжелая игра. Очень много борьбы было, очень много подборов.
Мы неудачно начали – с 0:1. Хорошо, что быстро смогли вернуться, забили хорошие мячи. В дальнейшем и «Ахмат» мог сравнять, и мы могли упрочить преимущество.
Игра держала в напряжении до финального свистка. Рад, что победили, здесь всем сложно играть. Тем ценнее победа.
– Во втором тайме игру больше контролировал «Ахмат».
– Движения немного не хватало, свежести. Конечно, если ты активнее встречаешь, то ты не даешь сопернику подходить близко к своей штрафной.
Плюс «Ахмату» терять было нечего, играли раскрепощенно – какая разница, 3:1 или 2:2. Поэтому для них было важно забить. Они рисковали, а мы в свою очередь не смогли воспользоваться пространством, – сказал главный тренер «Зенита» Семак.
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