«Зенит» не проигрывает 8 матчей подряд – 7 побед и ничья. Дальше – выезд к «Оренбургу»
«Зенит» не проигрывает в 8 матчах подряд.
Сегодня команда Сергея Семака обыграла «Ахмат» (2:1) на выезде в 15-м туре Мир РПЛ.
В 7 предыдущих матчах «Зенит» одержал 6 побед и один раз сыграл вничью (не считая товарищеского матча с «Войводиной» (4:1). Последний раз сине-бело-голубые проигрывали «Краснодару» (0:2) 28 сентября.
В следующем матче «Зенит» сыграет на выезде с «Оренбургом». Игра 16-го тура Мир РПЛ пройдет 23 ноября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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