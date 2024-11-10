«Зенит» не проигрывает 8 матчей подряд – 7 побед и ничья. Дальше – выезд к «Оренбургу»

«Зенит» не проигрывает в 8 матчах подряд.

Сегодня команда Сергея Семака обыграла «Ахмат » (2:1) на выезде в 15-м туре Мир РПЛ .

В 7 предыдущих матчах «Зенит» одержал 6 побед и один раз сыграл вничью (не считая товарищеского матча с «Войводиной» (4:1). Последний раз сине-бело-голубые проигрывали «Краснодару » (0:2) 28 сентября.

В следующем матче «Зенит » сыграет на выезде с «Оренбургом». Игра 16-го тура Мир РПЛ пройдет 23 ноября.