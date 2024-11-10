«Это смешно». Спорный конец победной серии «Краснодара»: почти 0:2, а потом отмена победного гола

Из-за шипов Сперцяна.

Веселый матч «Краснодара» в Казани: сыграли 1:1 с «Рубином», прервали победную серию из 11 игр, хотя могли продлить – победный гол отменили из-за фола в атаке.

Был очень близок камбэк: лидер проигрывал, а в середине первого тайма только вратарь Станислав Агкацев спас от 0:2 сэйвом пенальти.

«Краснодар» мог лететь 0:2 до перерыва – вытащил Агкацев. Он мастер пенальти

«Краснодар» пропустил на 18-й минуте, когда Дмитрий Кабутов подал с углового на Мирлинда Даку, а форвард головой переправил на дальнюю. Там одиноко стоял Никола Чумич – и легко закатил в ворота, ему даже не мешали.

Уже через десять минут в ворота «Краснодара» поставили пенальти. Витор Тормена наступил на Даку в штрафной: зарядил по голеностопу, пока албанец целился. Сергей Карасев посмотрел повтор и оставил, а вот Даку не забил – спас вратарь Станислав Агкацев. Мирлинд ударил вправо, а кипер прочитал.

Оставил «Краснодар» в игре, ведь могли лететь 0:2 еще до перерыва.

● Агкацев отбил шестой пенальти за карьеру с учетом молодежки – при 16 попытках соперников . Впечатляющие цифры 22-летнего вратаря, процент отраженных пенальти Станислава – аж 37,5%. Ему не забивают чаще, чем каждый третий.

● Даку не реализовал пенальти в двух матчах подряд – в прошлой игре, кубковой, ЦСКА спас Владислав Тороп.

Камбэк «Краснодара» почти удался. Но не выиграли из-за спорной отмены

«Краснодар» отыгрываться привык, и тут почти получилось.

На 53-й минуте сравнял Александр Черников: прошел Жоао Батчи по левому флангу, навесил под рывок Олакунле Олусегуну, но его удар взял Евгений Ставер. Потом справился и с добиванием Джона Кордобы. Но третий удар – после отскока прямо на Черникова – не вытащил.

«Краснодар» придавил «Рубин», а на 80-й минуте чудом не забил Кордоба: ему откатил под удар Федор Смолов, но колумбиец сначала попал прямо в Кабутова на линии.

А второй мощный удар взял вратарь Евгений Ставер, там в воротах для страховки был еще и Игор Вуячич.

На 87-й минуте «Краснодар», как показалось, вырвал эти важные три очка. Однако гол Олусегуна отменили из-за фола Эдуарда Сперцяна в атаке. Вероятно, заехал шипами в ногу Вуячича в штрафной при отборе.

Да, после касания мяча, но основные мнения экспертов – за отмену.

Экс-арбитр Анатолий Синяев согласен : «Вуячич сыграл в мяч в нормальной манере, а вот капитан «быков» – в опасной: изначально в отбор пошел в прыжке шипами вперед, после коснулся мяча, заблокировав его, и попал шипами в ногу соперника. Трактовки гласят, что при отборе мяча или при игре в мяч игрок ответственен за свои дальнейшие действия, если речь идет про использование шипов. Сперцян же ногу не убирал, да и возможности сыграть в этот мяч аккуратно у него не было. То, что Эдуард сыграл в мяч, не отменяет нарушения правил».

«Ребята, вы серьезно сейчас? Просто отобран возможный победный гол», – пост в телеграм-канале клуба. Там недовольны.

Мурад Мусаев после игры злился: «Считаю, что это чистый мяч, в Англии и Лиге чемпионов – чистый гол. Сперцян играет в мяч, потом по касательной проезжает кончиком шипа по бутсам соперника. Это смешно. Если бы Карасев судил в Европе, из 100 таких голов засчитал бы 100. У нас забрали гол. Странно, что арбитр, судивший в еврокубках, принимает такие решения. Это не балет, это футбол ».

Почему «Краснодару» было так трудно? Объясняет Илья Васильев

«Рубин» стал испытанием для «Краснодара» из-за дисквалификации центрального защитника Дугласа Косты и травмы Виктора Са (пришлось играть Кайо и Даниле Козлову с 423 минутами на двоих в сезоне), колючих хозяев и тяжелого поля в Казани.

Первый тайм – доминирование «Рубина». Рецепт был прост.

1. Организованный прессинг и жесткая игра по Кордобе при выносах . «Краснодар» терял множество мячей, Джону не позволяли разворачиваться.

2. Плотные 5-4-1 против позиционных атак . Доигрывали все – даже инсайды рядом с ЦЗ.

3. Сработали стандарты . Два момента – сэйв после удара Егора Тесленко и гол – как раз после угловых. Еще едва не скопировали результативный стандарт перед перерывом.

4. Топовый Даку . Сыграл мощнее центральных защитников «Краснодара».

Рашид Рахимов переиграл Мурада Мусаева, но Агкацев оставил «Краснодар» в игре – было бы тяжело уйти с 0:2 против такого цепкого «Рубина».

Второй тайм прошел на фундаменте первого. «Рубин» все еще жестко оборонялся и навязывал борьбу, но замены Мусаева помогли улучшить игру.

Во-первых, Олусегун вышел и был лучше Козлова . В начале второго тайма поменялся местами с Батчи – и забегал с правого фланга на левый. Так он стал ключевым фактором в эпизоде с первым голом. Еще и едва не принес победу.

Плюс повлияло, что в некоторых эпизодах латерали «Рубина» шли в крайних защитников не так активно, как в первом тайме. Лукас Оласа и Сергей Петров получили больше свободы (Лукас начал голевую атаку).

И Александр Черников благодаря глубинной роли Кевина Ленини в атаках поднимается выше. Поэтому и добежал в эпизоде с голом.

Во-вторых, Федор Смолов справа тоже ускорил игру . От его креативного прохода спасли только Кабутов и Ставер – супершанс для победного гола Кордобы.

Это была классная рубка. «Рубин» показал, что «Краснодару» необходимо усиливать состав: Козлов слабее Са и пока не готов делать разницу, Кайо на порядок хуже Косты. Смолов – креативный, но не вингер, может подыграть или решить эпизод, но ему тяжело в скоростных эпизодах (другое подтверждение – матч с «Ростовом».

Многие потери слишком чувствительны для «Краснодара» – нужно прокачать конкуренцию и нивелировать разницу между явными основными и запасными.

«Краснодар» потерял очки, но остался лидером

У команды Мусаева было 11 побед подряд – рекорд в истории «Краснодара». А вот достижение ЦСКА устояло – 13 в 2014-м.

«Краснодар» потерял, но остался лидером – и на одно очко впереди «Зенита».

Дальше перерыв на сборные. До зимней паузы у «Краснодара» в РПЛ еще три матча: в гостях с «Химками», потом два дома – со «Спартаком» и «Локомотивом». Встреча с «Локо» особенно важна в контексте чемпионской гонки.

Уйдет ли «Краснодар» на зиму лидером?

Итоги первого круга РПЛ. Ультракоротко

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид