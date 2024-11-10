«Это смешно». Спорный конец победной серии «Краснодара»: почти 0:2, а потом отмена победного гола
Из-за шипов Сперцяна.
Веселый матч «Краснодара» в Казани: сыграли 1:1 с «Рубином», прервали победную серию из 11 игр, хотя могли продлить – победный гол отменили из-за фола в атаке.
Был очень близок камбэк: лидер проигрывал, а в середине первого тайма только вратарь Станислав Агкацев спас от 0:2 сэйвом пенальти.
«Краснодар» мог лететь 0:2 до перерыва – вытащил Агкацев. Он мастер пенальти
«Краснодар» пропустил на 18-й минуте, когда Дмитрий Кабутов подал с углового на Мирлинда Даку, а форвард головой переправил на дальнюю. Там одиноко стоял Никола Чумич – и легко закатил в ворота, ему даже не мешали.
Уже через десять минут в ворота «Краснодара» поставили пенальти. Витор Тормена наступил на Даку в штрафной: зарядил по голеностопу, пока албанец целился. Сергей Карасев посмотрел повтор и оставил, а вот Даку не забил – спас вратарь Станислав Агкацев. Мирлинд ударил вправо, а кипер прочитал.
Оставил «Краснодар» в игре, ведь могли лететь 0:2 еще до перерыва.
● Агкацев отбил шестой пенальти за карьеру с учетом молодежки – при 16 попытках соперников. Впечатляющие цифры 22-летнего вратаря, процент отраженных пенальти Станислава – аж 37,5%. Ему не забивают чаще, чем каждый третий.
● Даку не реализовал пенальти в двух матчах подряд – в прошлой игре, кубковой, ЦСКА спас Владислав Тороп.
Камбэк «Краснодара» почти удался. Но не выиграли из-за спорной отмены
«Краснодар» отыгрываться привык, и тут почти получилось.
На 53-й минуте сравнял Александр Черников: прошел Жоао Батчи по левому флангу, навесил под рывок Олакунле Олусегуну, но его удар взял Евгений Ставер. Потом справился и с добиванием Джона Кордобы. Но третий удар – после отскока прямо на Черникова – не вытащил.
«Краснодар» придавил «Рубин», а на 80-й минуте чудом не забил Кордоба: ему откатил под удар Федор Смолов, но колумбиец сначала попал прямо в Кабутова на линии.
А второй мощный удар взял вратарь Евгений Ставер, там в воротах для страховки был еще и Игор Вуячич.
На 87-й минуте «Краснодар», как показалось, вырвал эти важные три очка. Однако гол Олусегуна отменили из-за фола Эдуарда Сперцяна в атаке. Вероятно, заехал шипами в ногу Вуячича в штрафной при отборе.
Да, после касания мяча, но основные мнения экспертов – за отмену.
Экс-арбитр Анатолий Синяев согласен: «Вуячич сыграл в мяч в нормальной манере, а вот капитан «быков» – в опасной: изначально в отбор пошел в прыжке шипами вперед, после коснулся мяча, заблокировав его, и попал шипами в ногу соперника. Трактовки гласят, что при отборе мяча или при игре в мяч игрок ответственен за свои дальнейшие действия, если речь идет про использование шипов. Сперцян же ногу не убирал, да и возможности сыграть в этот мяч аккуратно у него не было. То, что Эдуард сыграл в мяч, не отменяет нарушения правил».
«Ребята, вы серьезно сейчас? Просто отобран возможный победный гол», – пост в телеграм-канале клуба. Там недовольны.
Мурад Мусаев после игры злился: «Считаю, что это чистый мяч, в Англии и Лиге чемпионов – чистый гол. Сперцян играет в мяч, потом по касательной проезжает кончиком шипа по бутсам соперника. Это смешно. Если бы Карасев судил в Европе, из 100 таких голов засчитал бы 100. У нас забрали гол. Странно, что арбитр, судивший в еврокубках, принимает такие решения. Это не балет, это футбол».
Почему «Краснодару» было так трудно? Объясняет Илья Васильев
«Рубин» стал испытанием для «Краснодара» из-за дисквалификации центрального защитника Дугласа Косты и травмы Виктора Са (пришлось играть Кайо и Даниле Козлову с 423 минутами на двоих в сезоне), колючих хозяев и тяжелого поля в Казани.
Первый тайм – доминирование «Рубина». Рецепт был прост.
1. Организованный прессинг и жесткая игра по Кордобе при выносах. «Краснодар» терял множество мячей, Джону не позволяли разворачиваться.
2. Плотные 5-4-1 против позиционных атак. Доигрывали все – даже инсайды рядом с ЦЗ.
3. Сработали стандарты. Два момента – сэйв после удара Егора Тесленко и гол – как раз после угловых. Еще едва не скопировали результативный стандарт перед перерывом.
4. Топовый Даку. Сыграл мощнее центральных защитников «Краснодара».
Рашид Рахимов переиграл Мурада Мусаева, но Агкацев оставил «Краснодар» в игре – было бы тяжело уйти с 0:2 против такого цепкого «Рубина».
Второй тайм прошел на фундаменте первого. «Рубин» все еще жестко оборонялся и навязывал борьбу, но замены Мусаева помогли улучшить игру.
Во-первых, Олусегун вышел и был лучше Козлова. В начале второго тайма поменялся местами с Батчи – и забегал с правого фланга на левый. Так он стал ключевым фактором в эпизоде с первым голом. Еще и едва не принес победу.
Плюс повлияло, что в некоторых эпизодах латерали «Рубина» шли в крайних защитников не так активно, как в первом тайме. Лукас Оласа и Сергей Петров получили больше свободы (Лукас начал голевую атаку).
И Александр Черников благодаря глубинной роли Кевина Ленини в атаках поднимается выше. Поэтому и добежал в эпизоде с голом.
Во-вторых, Федор Смолов справа тоже ускорил игру. От его креативного прохода спасли только Кабутов и Ставер – супершанс для победного гола Кордобы.
Это была классная рубка. «Рубин» показал, что «Краснодару» необходимо усиливать состав: Козлов слабее Са и пока не готов делать разницу, Кайо на порядок хуже Косты. Смолов – креативный, но не вингер, может подыграть или решить эпизод, но ему тяжело в скоростных эпизодах (другое подтверждение – матч с «Ростовом».
Многие потери слишком чувствительны для «Краснодара» – нужно прокачать конкуренцию и нивелировать разницу между явными основными и запасными.
«Краснодар» потерял очки, но остался лидером
У команды Мусаева было 11 побед подряд – рекорд в истории «Краснодара». А вот достижение ЦСКА устояло – 13 в 2014-м.
«Краснодар» потерял, но остался лидером – и на одно очко впереди «Зенита».
Дальше перерыв на сборные. До зимней паузы у «Краснодара» в РПЛ еще три матча: в гостях с «Химками», потом два дома – со «Спартаком» и «Локомотивом». Встреча с «Локо» особенно важна в контексте чемпионской гонки.
Уйдет ли «Краснодар» на зиму лидером?
Итоги первого круга РПЛ. Ультракоротко
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
конечно, могли сегодня выиграть, не забили несколько хороших моментов, но Агкацев оставил в игре, красавец. отыгрываться с 0:2 было бы крайне сложно.
мне крайне не понравилось судейство Карасёва (для него обычный матч с кучей ошибок): свистел огромное количестве ненужных фолов и не свистел реальные нарушения (особенно в первом тайме). и я уже не говорю про отмену гола - тут по нынешим правилам фол, претензий к судье нет.
Краснодар - настоящие красавцы, что прошли первый круг без поражений, отличная серия!
Но Зенит показывает, что расслабляться нельзя вообще!
Будь Сперцян первым на мяче и после этого уже попади в ногу, можно было бы спорить (хотя там тоже есть какое-то "продавливание", которое местами очень спорно), имхо. Тут же. И на мяч опоздал, и в защитника угодил, и шипами еще... Ну, такое. В любом другом матче, да еще где-нить в центре поля, думаю, 95% бы согласилось, что нарушение. А тут - резонанс, контент до 30-го тура ))
ps. Но лучше бы засчитали (кстати, не уверен про 100 из 100 в Европе).
Спорные решения были в матче с ЦСКА, Зенитом и т.п., чёт когда Краснодар тащили в начале сезона всё норм было