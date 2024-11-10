Камилов получил прямую красную на 95-й минуте матча с «Зенитом». Хавбек «Ахмата» придержал руками Педро возле штрафной

«Ахмат» остался в меньшинстве в концовке матча с «Зенитом».

В 15-м туре Мир РПЛ грозненцы уступили со счетом 1:2.

На 5-й добавленной ко второму тайму минуте судья Артем Чистяков удалил с поля Владислава Камилова . Полузащитник «Ахмата » получил прямую красную карточку после того, как придержал руками Педро вблизи штрафной площади, помешав ему выйти один на один с голкипером.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»