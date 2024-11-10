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РФС об отстранении Безбородова: «Он ввел в заблуждение, сказал, что не оставлял комментарий в интернете, но в ходе расследования было доказано, что это сделал Владислав. Дурацкая ситуация»

В РФС прокомментировали отстранение арбитра Владислава Безбородова до лета.

Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила 51-летнего арбитра от судейства до конца сезона за нарушение Дисциплинарного кодекса. Безбородов давал комментарии в Telegram, среди прочего он написал: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить».

– Это необратимое решение? Есть ли у Безбородова шанс на сокращение срока дисквалификации или реабилитацию?

– Безусловно, дисциплинарным кодексом предусмотрена возможность апелляции. Владислав имеет право ей воспользоваться, и она будет рассмотрена соответствующим образом.

– Является доказанным факт того, что Безбородов вел переписку, и насколько этот пункт был ключевым при решении об отстранении?

– Этот пункт являлся ключевым. На отправленный запрос из дисциплинарного комитета Владислав ответил, что не оставлял этот комментарий, однако в ходе технического расследования было доказано, что именно он писал комментарии. Поэтому возникла вторая статья о предоставлении недостоверных сведений, введение в заблуждение, это подразумевает самое строгое наказание.

– Это могла быть интернет‑шутка?

– Шутки в интернете подразумевают отстранение от двух матчей до конца сезона. Здесь была не совсем удачная шутка, так как она касалось непосредственно матча Безбородова. При этом имел место быть комментарий о коллегах, это минимум неэтично.

– Если бы он сразу признался, то наказание было бы другое?

– Да. Сама ситуация, к сожалению, является дурацкой, но не мы являемся ее причиной. Для судей такое поведение является, мягко говоря, не лучшим, – сказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) и Экспертно‑судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС Павел Каманцев в программе «После футбола с Георгием Черданцевым» на телеканале «Матч ТВ».

Безбородова забанили до конца сезона – за комментарии в телеграме. Писал, что «один остался, кто умеет судить»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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Павел Каманцев
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